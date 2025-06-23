Актер «Театра.doc» Сергей Букреев умер после обморока во время спектакля

Актер «Театра.doc» Сергей Букреев, известный также по фильмам «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Кастинг», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили на сайте театра.
Букрееву стало плохо прямо во время спектакля «Палачи». Артист вышел в антракте на улицу и потерял сознание. У актера случился сердечный приступ. Медики боролись за его жизнь несколько дней, но безуспешно. 22 июня Букреев умер.
Коллеги назвали Сергея «замечательным артистом и особенным, очень хорошим человеком», «большим, ярким, громким, и бесконечно преданным театру как великой и веселой игре».
«Зритель нашего „Театр.doc“ помнит Сергея по трагической, гражданской „Новой Антигоне“ Елены Костюченко — там он играл центральную роль Судьи, и по искромётным „Кастингу“ и „Кто любит Панкратова“ Игоря Стама. Но ещё вы всегда видели в антрактах в фойе дока книгу его стихов. Живых, смешных и глубоких», — отметили в театре.
Прощание с актером пройдет 25 июня в зале прощаний Пироговской больницы. Похороны пройдут на Щербинском кладбище.
Сергей Букреев родился 19 июля 1968 года в Москве. Он начал свою карьеру в качестве циркового артиста, работал дрессировщиком медведей. Позднее Букреев вышел на театральную сцену. Он играл в спектаклях «Театра.doc» и Центра драматургии и режиссуры.
Актера также можно было увидеть на телевидении: в его фильмографии — более чем 20 сериалов. Последней работой Букреева на экране стал фильм «Фамилия тренера» — он вышел в 2024 году.