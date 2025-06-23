Актер «Театра.doc» Сергей Букреев умер после обморока во время спектакля

«Зритель нашего „Театр.doc“ помнит Сергея по трагической, гражданской „Новой Антигоне“ Елены Костюченко — там он играл центральную роль Судьи, и по искромётным „Кастингу“ и „Кто любит Панкратова“ Игоря Стама. Но ещё вы всегда видели в антрактах в фойе дока книгу его стихов. Живых, смешных и глубоких», — отметили в театре.