Умер трубач «Аукцыона» Юрий Парфенов

«Человек ушел, к сожалению. Он хороший, замечательный. Очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант, трубач. Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас [в „Аукцыоне“] играл некоторое количество времени, и на записях участвовал тоже», — отметил Гаркуша.