Умер трубач «Аукцыона» Юрий Парфенов

Умер участник группы «Аукцыон» Юрий Парфенов. Об этом говорится в телеграм-канале коллектива.
Лидер группы Олег Гаркуша сказал Daily Storm, что Парфенов долго боролся с онкологическим заболеванием, но до последнего старался выступать с «Аукцыоном». Музыканту было 79 лет.
«Человек ушел, к сожалению. Он хороший, замечательный. Очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант, трубач. Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас [в „Аукцыоне“] играл некоторое количество времени, и на записях участвовал тоже», — отметил Гаркуша.
Парфенов окончил Фрунзенское музыкальное училище и Ташкентскую государственную консерваторию. В 1997 году трубач получил звание заслуженного артиста России.
С «Аукцыоном» музыкант начал выступать в 2011-м. Он также написал несколько инструментальных пьес: «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки».