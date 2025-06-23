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Умер трубач «Аукцыона» Юрий Парфенов

Фото: t.me/auktyon_official

Умер участник группы «Аукцыон» Юрий Парфенов. Об этом говорится в телеграм-канале коллектива.

Лидер группы Олег Гаркуша сказал Daily Storm, что Парфенов долго боролся с онкологическим заболеванием, но до последнего старался выступать с «Аукцыоном». Музыканту было 79 лет.

«Человек ушел, к сожалению. Он хороший, замечательный. Очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант, трубач. Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас [в „Аукцыоне“] играл некоторое количество времени, и на записях участвовал тоже», — отметил Гаркуша.

Парфенов окончил Фрунзенское музыкальное училище и Ташкентскую государственную консерваторию. В 1997 году трубач получил звание заслуженного артиста России.

С «Аукцыоном» музыкант начал выступать в 2011-м. Он также написал несколько инструментальных пьес: «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки».

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