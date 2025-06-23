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Россия планирует ввести безвизовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Фото: Patrick Tomasso/Unsplash

В 2025 году Россия может ввести безвизовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава одного из департаментов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он отметил, что проект соглашения с Мьянмой уже согласован с обеих сторон, и его могут подписать на Восточном экономическом форуме. Переговоры с Иорданией и Бахрейном находятся «в высокой степени проработки». Россия заинтересована в аналогичных соглашениях с Саудовской Аравией и Малайзией. Это, по его словам, может увеличить турпоток из этих стран в два–три раза.

В апреле Россия и Оман договорились об отмене визового режима. Граждане обеих стран смогут въезжать, находиться и выезжать без виз на срок до 30 дней за визит, при условии, что суммарное пребывание не превысит 90 дней в год.

Власти Испании недавно обязали россиян оформлять визу для транзита через аэропорты страны. С 12 июля перелет в страны за пределами Шенгенской зоны через Испанию будет возможен только при наличии действующей визы.

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