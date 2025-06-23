Россия планирует ввести безвизовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Он отметил, что проект соглашения с Мьянмой уже согласован с обеих сторон, и его могут подписать на Восточном экономическом форуме. Переговоры с Иорданией и Бахрейном находятся «в высокой степени проработки». Россия заинтересована в аналогичных соглашениях с Саудовской Аравией и Малайзией. Это, по его словам, может увеличить турпоток из этих стран в два–три раза.