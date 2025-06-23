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Okko объявил о начале съемок нового сезона драмеди «Ира»

Фото: Okko

Okko, продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production объявили о старте съемок нового сезона сериала «Ира». Главную роль в комедии вновь сыграет Ингрид Олеринская. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.

В сериале будет 12 серий по 22 минуты. В новом сезоне зрители снова встретятся с главной героиней — теперь уже не просто Ирой, а Ириной. Она готова к новым жизненным испытаниям, связанным с новым статусом в жизни, взрослением и попытками разобраться в себе, в отношениях и в окружающем мире.

Героиня возвращается на экраны с фирменной самоиронией, чтобы рассказать, куда ее занесла жизнь. А занесла далеко: теперь Ира — мама. Позади роды, а впереди радости материнства, сложности с потенциальными отцами, новые хобби родителей, новые друзья и даже новый претендент на ее сердце. Но главное испытание сезона — это принятие себя в новом статусе, когда Ира понимает, что теперь ей нужно отвечать не только за себя.

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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko

Сюжет продолжает исследовать тему материнской деадаптации — без прикрас, но с фирменным юмором и неожиданными ходами. В новом сезоне зрителей ждет все то, за что они полюбили «Иру»: хлесткие монологи, резкие повороты, абсурд, нежность и честный разговор о современном взрослении.

«Я с большим трепетом отношусь к „Ире“. Полюбила ее всей душой с момента прочтения пилотной серии, поэтому очень жду второй сезон. Зрителя ждут перемены в персонаже, за которыми будет интересно наблюдать», — отметила исполнительница главной роли Ингрид Олеринская.

В актерский состав также вошли Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко. Автором сценария и креативным продюсером остался Алим Бесчоков, создатель первого сезона сериала.

«Ира теперь „королева-мать“. Естественно, это вносит коррективы в ее и без того непростую жизнь. К тому же с этим мужчиной ей быть и в счастье, и в горе всю жизнь. Помимо главного мужчины в ее жизни никуда не денутся и остальные соискатели на место в ее сердечке. Ну и куда без сумасшедших родственников, чьи дела ей предстоит решать», — поделился Алим Бесчоков.

Режиссером-постановщиком нового сезона выступит Сергей Нотариус, оператором-постановщиком — Александр Родин. Спродюсировали проект Андрей Левин, Роман Новиков, Ольга Олимпиева, а генеральным продюсером стал Вячеслав Дусмухаметов.

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