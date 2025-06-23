Okko объявил о начале съемок нового сезона драмеди «Ира»

«Ира теперь „королева-мать“. Естественно, это вносит коррективы в ее и без того непростую жизнь. К тому же с этим мужчиной ей быть и в счастье, и в горе всю жизнь. Помимо главного мужчины в ее жизни никуда не денутся и остальные соискатели на место в ее сердечке. Ну и куда без сумасшедших родственников, чьи дела ей предстоит решать», — поделился Алим Бесчоков.