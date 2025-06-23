В Москве выросли осенние грибы, перепутав сезон

«Мы получили мощнейшую грибную волну из‑за резких перепадов погоды в мае и начале июня. Волна, которая началась в конце мая, видимо, завершится только в конце июня, а может, даже в начале июля, хотя в норме она идет неделю, максимум две. Сейчас мы наблюдаем уникальное явление — вторую волну внутри первой летней волны, потому что уже было грибов много, а потом они пошли на спад, и вот теперь они снова появились», ― сказал он.