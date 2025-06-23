В Москве выросли осенние грибы, перепутав сезон

В Московском регионе из‑за похолодания и дождей появились осенние грибы, такие как лисички и белые. Об этом агентству «Москва» сообщил миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский.
«Мы получили мощнейшую грибную волну из‑за резких перепадов погоды в мае и начале июня. Волна, которая началась в конце мая, видимо, завершится только в конце июня, а может, даже в начале июля, хотя в норме она идет неделю, максимум две. Сейчас мы наблюдаем уникальное явление — вторую волну внутри первой летней волны, потому что уже было грибов много, а потом они пошли на спад, и вот теперь они снова появились», ― сказал он.
Осенние грибы, по словам миколога, откликнулись на такую странную погоду, они подумали, что пришла осень. Через неделю в столичном регионе можно будет встретить грибы всех сезонов, отметил специалист. Ожидаются и поздние весенние грибы, и ранние летние, и поздние летние, и осенние. «Такое было последний раз не меньше 10 лет назад. Сейчас густо везде, грибов в 100 раз больше», ― добавил Вишневский.
При этом ядовитые грибы пока встречаются крайне редко, поэтому сейчас лучшее время похода за грибами.
По словам синоптика центра «Метео» Александра Ильина, ближайшее время высокие температуры воздуха в Москве и области не ожидаются. С 23 по 27 июня воздух прогреется максимум до 18–23 градусов тепла.