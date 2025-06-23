Турист повредил картину XVII века во Флоренции

Посетитель музея порвал парадный портрет великого герцога Тосканского Фердинандо Медичи авторства Антона Доменико Габбиани, пишет Corriere della Sera.
Художник создал полотно в 1690 году. Обычно оно хранится в Палаццо Питти, но в настоящее время экспонируется в галерее Уффици на выставке «Флоренция и Европа. Искусство восемнадцатого века». Мужчина делал селфи и споткнулся о выступ, который установили для ограждения экспонатов от посетителей. После этого он упал на картину.
Повреждения получила нижняя часть полотна, где изображен сапог герцога. Картину отремонтируют и вернут в экспозицию в течение нескольких дней. На виновного подали заявление в полицию.
Недавно другой турист в Италии сломал «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski. Когда охранники покинули помещение музея, он и его спутница стали делать фото. Женщина притворилась, что садится на объект. Сам мужчина решил полностью разместиться на стуле, который сломался под его весом.