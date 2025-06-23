Турист повредил картину XVII века во Флоренции

Художник создал полотно в 1690 году. Обычно оно хранится в Палаццо Питти, но в настоящее время экспонируется в галерее Уффици на выставке «Флоренция и Европа. Искусство восемнадцатого века». Мужчина делал селфи и споткнулся о выступ, который установили для ограждения экспонатов от посетителей. После этого он упал на картину.