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Турист повредил картину XVII века во Флоренции

Фото: wikipedia.org

Посетитель музея порвал парадный портрет великого герцога Тосканского Фердинандо Медичи авторства Антона Доменико Габбиани, пишет Corriere della Sera.

Художник создал полотно в 1690 году. Обычно оно хранится в Палаццо Питти, но в настоящее время экспонируется в галерее Уффици на выставке «Флоренция и Европа. Искусство восемнадцатого века». Мужчина делал селфи и споткнулся о выступ, который установили для ограждения экспонатов от посетителей. После этого он упал на картину.

Повреждения получила нижняя часть полотна, где изображен сапог герцога. Картину отремонтируют и вернут в экспозицию в течение нескольких дней. На виновного подали заявление в полицию.

Недавно другой турист в Италии сломал «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski. Когда охранники покинули помещение музея, он и его спутница стали делать фото. Женщина притворилась, что садится на объект. Сам мужчина решил полностью разместиться на стуле, который сломался под его весом.

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