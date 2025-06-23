Москвич взыскал с мебельной фирмы более миллиона рублей из‑за неправильного цвета кухни

Недавно другой житель Москвы отсудил у магазина Hoff 320 тысяч рублей. Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тыс. рублей, но остался недоволен его качеством. Заказчик обратился в магазин и попытался вернуть товар по гарантии, но в Hoff отказались принимать бракованный матрас. После этого покупатель написал жалобу в Роспотребнадзор и подал иск в суд.