Москвич взыскал с мебельной фирмы более миллиона рублей из‑за неправильного цвета кухни

Житель юга Москвы подал в суд на мебельную компанию из‑за неправильного цвета кухни. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина сделал индивидуальный заказ мебели для кухни. Москвич согласовал цвета антресолей, полки в сушильном шкафу и решетки на духовом. Заказчик видел весь проект только на рекламном баннере, но заплатил за него полную стоимость — более 400 тыс. рублей.
Когда ремонт закончился, мужчина понял, что ожидание и реальность не совпали. Цвет фасадов оказался другим, а полки были не на своем месте. Клиент потребовал от предпринимателя вернуть деньги, но тот отказался. Москвич обратился в суд, который постановил взыскать с мебельной фирмы в пользу истца сумму в два раза превышающую стоимость работ — 1 036 727 рублей.
Недавно другой житель Москвы отсудил у магазина Hoff 320 тысяч рублей. Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тыс. рублей, но остался недоволен его качеством. Заказчик обратился в магазин и попытался вернуть товар по гарантии, но в Hoff отказались принимать бракованный матрас. После этого покупатель написал жалобу в Роспотребнадзор и подал иск в суд.