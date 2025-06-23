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На концерте 30 Seconds to Mars в Алматы зал спел «Батарейку», «Знаешь ли ты» и «Катюшу»

Фото: Rick Kern/Getty Images

На концерте 30 Seconds to Mars в Алматы произошла техническая заминка, во время которой зрители начали петь хором русскую эстраду.

Выступление прошло на алматинском стадионе «Спартак» 21 июня. В один момент на площадке отключился свет и пропал звук. Пока команда Джареда Лета устраняла неполадки, зал начал петь «Батарейку», «Знаешь ли ты», «Катюшу», «Коня» и другие русские хиты. В основном это делали русскоязычные фанаты.

E1.ru приводит слова одной из зрительниц: «Несмотря на то, что концерт проходил в Казахстане, на стадионе собралось очень много русских. Многие приехали на машине, в отпуск. Наш самолет весь летел на концерт! Атмосфера мощная была. В какой‑то момент были неполадки с аппаратурой, на несколько минут все выключилось, и все русские на стадионе стали петь песни, но не Джареда, а свое».

По словам некоторых очевидцев, концерт напоминал «турпоездку в Россию» а кто‑то даже в шутку предлагал «не пускать больше на выступления людей с паспортом РФ».

На концерте в Белграде в прошлом октябре Джаред Лето пообещал приехать в Россию и Украину с концертами 30 Seconds to Mars. На концерте в Белграде он почувствовал «русскую энергетику» и удивился громкой поддержке поклонников из России.

Недавно девять девушек обвинили лидера 30 Seconds To Mars Джареда Лето в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По их словам, актер мог звонить посреди ночи и говорить о сексе, выходил к ним с оголенным членом и предлагал помассировать его.

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