На концерте 30 Seconds to Mars в Алматы зал спел «Батарейку», «Знаешь ли ты» и «Катюшу»

E1.ru приводит слова одной из зрительниц: «Несмотря на то, что концерт проходил в Казахстане, на стадионе собралось очень много русских. Многие приехали на машине, в отпуск. Наш самолет весь летел на концерт! Атмосфера мощная была. В какой‑то момент были неполадки с аппаратурой, на несколько минут все выключилось, и все русские на стадионе стали петь песни, но не Джареда, а свое».