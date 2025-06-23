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Эзра Миллер и режиссер Линн Рамзи работают над сценарием фильма о вампирах

Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Эзра Миллер и режиссер Линн Рамзи работают над сценарием фильма о вампирах, в котором Миллер должен сыграть главную роль. Об этом он рассказал итальянскому изданию Lo Speciale Giornale.

Название и детали проекта пока не уточняются. Актер появился месяцем ранее с Рамзи на красной дорожке в Каннах. Миллер выразил надежду, что, благодаря сотрудничеству с ней, он постепенно вернется в Голливуд. «Я приехал в Канны, чтобы поддержать одну из моих самых близких подруг в мире, Линн Рамзи, которая входит в число величайших режиссеров современности. Я снова работаю с ней. Вероятно, первое, что я сделаю, — это фильм, который мы пишем вместе», — сказал он.

Миллер добавил: «Я много писал, потому что это можно делать в одиночестве, которое всегда было мне по душе». По словам Эзры, Канны стали «трудной точкой возвращения», после того как актер попал в несколько скандальных инцидентов, среди которых нападения, домогательства и кража со взломом. «Не то чтобы я не испытывал угрызений совести и не сокрушался о многом, что произошло за это время, но я очень благодарен за уроки, которые дала мне эта пропасть», — поделился Миллер.

В марте 2022 года актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях. В июне того же года суд запретил Миллеру приближаться к 12-летнему мальчику, мать которого обвинила актера в домогательствах к ее сыну. В августе 2022 актера обвинили в краже со взломом. По данным полиции, Миллер незаконно проник в частный дом в городе Стэмфорд и похитил несколько бутылок с алкоголем.

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