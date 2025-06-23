Эзра Миллер и режиссер Линн Рамзи работают над сценарием фильма о вампирах

Миллер добавил: «Я много писал, потому что это можно делать в одиночестве, которое всегда было мне по душе». По словам Эзры, Канны стали «трудной точкой возвращения», после того как актер попал в несколько скандальных инцидентов, среди которых нападения, домогательства и кража со взломом. «Не то чтобы я не испытывал угрызений совести и не сокрушался о многом, что произошло за это время, но я очень благодарен за уроки, которые дала мне эта пропасть», — поделился Миллер.