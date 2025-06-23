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Дженнифер Энистон призналась, что хочет сыграть в бродвейском мюзикле

Фото: Myung J.Chan/Getty Images

Дженнифер Энистон после 40 лет карьеры в Голливуде хотела бы сыграть в бродвейской постановке. Об этом актриса рассказала в интервью People.

«Это есть в моем списке желаний, но нужно найти время и подходящую пьесу», — сказала звезда «Друзей».

Энистон добавила, что в ее карьере есть персонаж, к которому она была бы готова вернуться снова. Это Джулия Харрис из комедии «Несносные боссы». Фильм рассказывает о трех друзьях, которые хотят убить своих начальников.

«Персонажи уморительны. Думаю, мы бы очень весело провели время», — отметила Энистон.

В декабре 2024 года актриса завершила съемки вместе с Риз Уизерспун, Билли Крудапом, Марком Дюплассом и Карен Питтман в сериале «Утреннее шоу» на Apple TV+. Четвертый сезон шоу должен выйти осенью этого года.

Помимо съемок в кино Энистон занимается и другими проектами. Актриса стала продюсером ремейка фильма «С девяти до пяти». В прошлом году исполнительница роли Рейчел Грин выпустила серию детских книг о собаке по кличке Клайдео.

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