Дженнифер Энистон призналась, что хочет сыграть в бродвейском мюзикле

Дженнифер Энистон после 40 лет карьеры в Голливуде хотела бы сыграть в бродвейской постановке. Об этом актриса рассказала в интервью People.
«Это есть в моем списке желаний, но нужно найти время и подходящую пьесу», — сказала звезда «Друзей».
Энистон добавила, что в ее карьере есть персонаж, к которому она была бы готова вернуться снова. Это Джулия Харрис из комедии «Несносные боссы». Фильм рассказывает о трех друзьях, которые хотят убить своих начальников.
«Персонажи уморительны. Думаю, мы бы очень весело провели время», — отметила Энистон.
В декабре 2024 года актриса завершила съемки вместе с Риз Уизерспун, Билли Крудапом, Марком Дюплассом и Карен Питтман в сериале «Утреннее шоу» на Apple TV+. Четвертый сезон шоу должен выйти осенью этого года.