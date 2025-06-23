Wildberries запустит виртуального мобильного оператора

Wildberries планирует запустить собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в федеральном операторе связи и двух собеседников из телекоммуникационных компаний.
Сейчас маркетплейс ведет переговоры со всеми операторами об условиях запуска. Эксперты считают, что, вероятнее всего, компания запустит связь на базе вышек Т2. В Wildberries от комментариев отказались.
Участники MVNO-рынка, опрошенные «Коммерсантом», сказали, что приветствуют выход нового игрока на рынок, так как это стимулирует конкуренцию.
Представитель J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров считает, что через пять-шесть лет абонентская база MVNO Wildberries может достичь уровня «Т-Мобайла» ― около 6 млн «при условии предложения привлекательного для абонентов продукта».
По словам экспертов, другие операторы тоже активнее начали вкладываться в MVNO-проекты, стоимость запуска которых может достигать нескольких миллиардов рублей. Однако на высококонкурентном рынке без достаточных вложений в развитие и продвижение проект может оказаться неуспешным.