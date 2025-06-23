Wildberries запустит виртуального мобильного оператора

По словам экспертов, другие операторы тоже активнее начали вкладываться в MVNO-проекты, стоимость запуска которых может достигать нескольких миллиардов рублей. Однако на высококонкурентном рынке без достаточных вложений в развитие и продвижение проект может оказаться неуспешным.