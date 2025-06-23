Вышел тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову»

В центре сюжета картины — 10-летний Петя. В какой‑то момент мальчик понимает, что его новая воспитательница на самом деле не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать.