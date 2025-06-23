Вышел тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову»

Кинокомпания «Студия +1» выпустила тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову», главную роль в котором сыграла Светлана Ходченкова. Премьера фильма состоится 13 ноября, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
В центре сюжета картины — 10-летний Петя. В какой‑то момент мальчик понимает, что его новая воспитательница на самом деле не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать.
В роли Кощея снялся Юрий Колокольников. В актерский состав также вошли Максим Лагашкин, Денис Прытков. Режиссером стал Александр Войтинский, снявший ранее «По щучьему велению». Сценарий к ленте написали Ксения Миронова и Мария Зиновьева.
Производством картины занимается кинокомпания «Студия +1», за графику проекта отвечает студия «Трехмер» («Огниво», «Летучий корабль», «Злой город», «Повелитель ветра»). Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».