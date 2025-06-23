Более 200 велосипедистов задержали в Петербурге

Другой участник мероприятия рассказал «Бумаге», что его отпустили после оплаты штрафа по статье о мелком хулиганстве. По данным «Фонтанки», протоколы по этой статье получили 104 человека, не все из них были трезвыми. Десятки человек все еще находятся в отделах полиции и ждут заседаний суда. По словам адвоката, на некоторых велосипедистов составили протоколы за участие в несогласованной акции. Велосипеды участникам заезда не вернули, рассказали они журналистам.