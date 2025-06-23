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Более 200 велосипедистов задержали в Петербурге

Фото: Alejandro Lopez/Unsplash

Более 200 велосипедистов задержали в Петербурге после ночного заезда на Васильевском острове. Об этом пишет «Ротонда».

В заезде в ночь с субботы на воскресенье участвовало около 400 человек. Из‑за шума и трюков возле домов на улице Кораблестроителей на них пожаловались местные жители. Силовики устроили массовые задержания. «Сначала задержали тех, кто ехал в хвосте. Пьяных зачинщиков, которые ругались и пререкались с полицейскими — их ловили через план перехват», — сказала «Ротонде» адвокат Виноградова.

Один из задержанных рассказал «Бумаге*», что участников заезда задержали на половине пути: «Мы остановились, поднялся шум. Люди кричали, свистели». После приезда полицейских началась потасовка — предположительно, из‑за того, что кто‑то оскорблял сотрудников полиции, сообщила «Ротонде» адвокат Татьяна Виноградова.

По словам собеседника «Бумаги», задержания начались, когда один из велосипедистов проехал на красный свет: «Когда загорелся зеленый свет, мы начали спокойно переходить дорогу, я здоровался с сотрудниками полиции. Пройдя чуть дальше и обернувшись, мы увидели, что за нами бегут силовики в шлемах и с дубинками, начинают заламывать и закидывать в автозаки. Силовики побежали в мою сторону, я попытался уехать, но упал».

Другой участник мероприятия рассказал «Бумаге», что его отпустили после оплаты штрафа по статье о мелком хулиганстве. По данным «Фонтанки», протоколы по этой статье получили 104 человека, не все из них были трезвыми. Десятки человек все еще находятся в отделах полиции и ждут заседаний суда. По словам адвоката, на некоторых велосипедистов составили протоколы за участие в несогласованной акции. Велосипеды участникам заезда не вернули, рассказали они журналистам.

* «Бумага» внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

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