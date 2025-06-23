«Яндекс» запустил киберспортивную команду по Dota 2

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex, под которым компания будет развивать команду по Dota 2 и другие киберспортивные проекты. Об этом сообщил Forbes.
В состав команды Team Yandex по Dota 2 вошел знаковый для сферы киберспорта игрок Алексей Березин (Solo), а также Айбек Токаев (TA2000), Евгений Игнатенко (Noticed), Илья Чирцов (Chira_Junior) и Алексей Паршуков (prblms). Тренером команды стал Александр Литвиненко (Accell). Спонсором команды выступает «Маркет».
Сервис намерен использовать проект как площадку для запуска новых маркетинговых кампаний: от подборок товаров и участия в киберспортивных трансляциях до выпуска лимитированных коллекций и тематического мерча. Компания рассматривает создание команды по игре Counter Strike (CS), уточнили в «Яндексе». Размер инвестиций в киберспортивное направление в «Яндексе» не раскрывают.
«Яндекс» изменит расстановку сил на рынке, считает киберспортивный эксперт Давид Даштоян. Существующим клубам придется соперничать за интерес игроков не только с букмекерскими конторами, которые за последние несколько лет стали активно запускать свои команды, но и с принципиально новой категорией инвесторов.