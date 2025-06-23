Якутские разработчики анонсировали компьютерную игру о проблеме таяния вечной мерзлоты
В российских кинотеатрах впервые покажут культовое аниме «Призрак в доспехах» 1995 года
Артисты из Казани перепели известные песни российских исполнителей на татарском языке
В Коломенском прошел Пикник Афиши х Сбер
Фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе выйдет в кино 16 октября
В Южной Корее цифровые аватары получили юридическую защиту
Джонни Депп назвал себя манекеном для краш-теста #MeToo
Лев напал на директора крымского сафари-парка
Пэрис Хилтон купила особняк Марка Уолберга после того, как ее дом сгорел во время лесных пожаров
Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar
Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил новые тизеры и дату премьеры
Суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом
Москвичей предупреждают о дождях на следующей неделе
Эд Ширан выпустил новую песню «Drive» — саундтрек к фильму «Формула-1»
Умерла звезда «Друзей» и «Человека-паука» Джек Беттс
Зумеры возвращаются к кнопочным телефонам и ностальгируют по BlackBerry
Умер гитарист Babyshambles Патрик Уолден
Charli XCX выпустила кроссовки Party Girl в коллаборации с Converse — с замочком и ключом
Джоан Роулинг оценила сценарий первых двух серий сериала о Гарри Поттере
Дэнни Бойл не стал бы сейчас снимать «Миллионера из трущоб» из‑за культурной апроприации
Завершились съемки четвертого сезона «Бриджертонов»
Дэвид Коренсвет пережил приступ клаустрофобии в тесном костюме Супермена
Okko показал триллер «Фейк» о киберсталкинге на фестивале «Пилот»
Джонни Депп в образе Джека Воробья пообщался с маленькими пациентами в мадридской больнице
Последний участник BTS вернулся из армии
Okko представил тизер «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Джон Бернтал вернется к роли Карателя в «Человеке-пауке-4»
Вышел трейлер документалки о «Черкизоне» ― главном рынке страны, где гламур соседствовал с рабством

«Яндекс» запустил киберспортивную команду по Dota 2

Фото: пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex, под которым компания будет развивать команду по Dota 2 и другие киберспортивные проекты. Об этом сообщил Forbes.

В состав команды Team Yandex по Dota 2 вошел знаковый для сферы киберспорта игрок Алексей Березин (Solo), а также Айбек Токаев (TA2000), Евгений Игнатенко (Noticed), Илья Чирцов (Chira_Junior) и Алексей Паршуков (prblms). Тренером команды стал Александр Литвиненко (Accell). Спонсором команды выступает «Маркет».

Сервис намерен использовать проект как площадку для запуска новых маркетинговых кампаний: от подборок товаров и участия в киберспортивных трансляциях до выпуска лимитированных коллекций и тематического мерча. Компания рассматривает создание команды по игре Counter Strike (CS), уточнили в «Яндексе». Размер инвестиций в киберспортивное направление в «Яндексе» не раскрывают.

«Яндекс» изменит расстановку сил на рынке, считает киберспортивный эксперт Давид Даштоян. Существующим клубам придется соперничать за интерес игроков не только с букмекерскими конторами, которые за последние несколько лет стали активно запускать свои команды, но и с принципиально новой категорией инвесторов.

Расскажите друзьям