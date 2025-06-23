«Яндекс» запустил киберспортивную команду по Dota 2

«Яндекс» изменит расстановку сил на рынке, считает киберспортивный эксперт Давид Даштоян. Существующим клубам придется соперничать за интерес игроков не только с букмекерскими конторами, которые за последние несколько лет стали активно запускать свои команды, но и с принципиально новой категорией инвесторов.