В российских кинотеатрах впервые покажут культовое аниме «Призрак в доспехах» 1995 года

Как отмечают в компании «Иноекино», «Призрак в доспехах» — один из важнейших анимационных фильмов в истории, оказавший колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая «Матрицу», «Аватар», «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077. «Этот философский технотриллер опередил время и предсказал ключевые темы XXI века: слияние человека и машины, искусственный интеллект, цифровую идентичность и исчезновение границ между телом и сознанием. Футуристический мегаполис в неоновом дожде, революционная для своего времени анимация и гипнотический саундтрек Кэндзи Каваи складываются в особый кинематографический опыт, который не теряет выразительной силы даже спустя три десятилетия», — говорится в посте.