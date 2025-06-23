В российских кинотеатрах впервые покажут культовое аниме «Призрак в доспехах» 1995 года

Компания «Иноекино» впервые выпустит в российский прокат культовое киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell) 1995 года. Оно выйдет в кино 28 августа. Об этом сообщается в соцсетях компании.
Фильм, которому в этом году исполнилось 30 лет, покажут в новой 4К-реставрации. Сеансы пройдут на японском языке с русскими субтитрами, а также в двух вариантах дубляжа.
Мультфильм основан на одноименной манге Масамунэ Сиро 1989 года. Сюжет разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к Сети. Майор из элитного спецподразделения полиции начинает расследование дела о загадочном кибертеррористе по прозвищу Кукловод, который способен взламывать сознание людей. Погружаясь в расследование, полицейский начинает сомневаться в своей собственной идентичности.
Как отмечают в компании «Иноекино», «Призрак в доспехах» — один из важнейших анимационных фильмов в истории, оказавший колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая «Матрицу», «Аватар», «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077. «Этот философский технотриллер опередил время и предсказал ключевые темы XXI века: слияние человека и машины, искусственный интеллект, цифровую идентичность и исчезновение границ между телом и сознанием. Футуристический мегаполис в неоновом дожде, революционная для своего времени анимация и гипнотический саундтрек Кэндзи Каваи складываются в особый кинематографический опыт, который не теряет выразительной силы даже спустя три десятилетия», — говорится в посте.
Мангу Масамунэ Сиро неоднократно экранизировали. После фильма 1995 года в 2002 году вышел телевизионный аниме-сериал «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», а в 2013 году — «Ghost in the Shell: Arise». Первый полнометражный фильм под названием «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex — Solid State Society» вышел в прокат в 2006 году. Еще 11 лет спустя Руперт Сандерс снял по мотивам оригинального фильма одноименный фантастический боевик со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Недавно студия Science SARU анонсировала новый аниме-сериал по манге «Призрак в доспехах», которое выйдет в 2026 году.