Артисты из Казани перепели известные песни российских исполнителей на татарском языке

Артисты лейбла Yummy Music «Оммаж», Al Su и Elina перепели треки известных российских исполнителей на татарском языке. Видеоролик появился в инстаграме* представителей звукозаписывающей компании.
Музыканты сняли клип, в котором звучат треки из лайнапа VK Fest в Казани. Песни исполнены на татарском языке с использованием национальных музыкальных инструментов. В ролике можно услышать хиты «Шашлындос» группы «Хлеб», «Поезда» «Комнаты культуры», «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой и трек «Поколение Х» Басты. Для съемки ролика представители Yummy Music привезли КамАЗ — легендарный грузовой автомобиль, который производится именно в Казани и стал символом местной индустрии и духа.
VK Fest в Казани пройдет 29 июня в центре семьи «Казан». Помимо хедлайнеров — групп «Хлеб», «Комнаты культуры», Юлии Савичевой и Басты, — на фестивале выступят и местные артисты. Для них построят отдельную сцену, посвященную татарской культуре. Свои треки зрителям представят Al Su, Elina, Gauga, Ilgiz & Malsi Music, Марат Яруллин, Нурминский, «Оммаж» и Хижина Музыканта.
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