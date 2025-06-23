Артисты из Казани перепели известные песни российских исполнителей на татарском языке

Музыканты сняли клип, в котором звучат треки из лайнапа VK Fest в Казани. Песни исполнены на татарском языке с использованием национальных музыкальных инструментов. В ролике можно услышать хиты «Шашлындос» группы «Хлеб», «Поезда» «Комнаты культуры», «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой и трек «Поколение Х» Басты. Для съемки ролика представители Yummy Music привезли КамАЗ — легендарный грузовой автомобиль, который производится именно в Казани и стал символом местной индустрии и духа.