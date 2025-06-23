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Артисты из Казани перепели известные песни российских исполнителей на татарском языке

Фото: кадр из видео @bubblegum_dj, @alsou_mansurova, @ilyas_farkhulin, @coloratyra, @zakirulina

Артисты лейбла Yummy Music «Оммаж», Al Su и Elina перепели треки известных российских исполнителей на татарском языке. Видеоролик появился в инстаграме* представителей звукозаписывающей компании.

Музыканты сняли клип, в котором звучат треки из лайнапа VK Fest в Казани. Песни исполнены на татарском языке с использованием национальных музыкальных инструментов. В ролике можно услышать хиты «Шашлындос» группы «Хлеб», «Поезда» «Комнаты культуры», «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой и трек «Поколение Х» Басты. Для съемки ролика представители Yummy Music привезли КамАЗ — легендарный грузовой автомобиль, который производится именно в Казани и стал символом местной индустрии и духа.

Видео: @bubblegum_dj, @alsou_mansurova, @ilyas_farkhulin, @coloratyra, @zakirulina

VK Fest в Казани пройдет 29 июня в центре семьи «Казан». Помимо хедлайнеров — групп «Хлеб», «Комнаты культуры», Юлии Савичевой и Басты, — на фестивале выступят и местные артисты. Для них построят отдельную сцену, посвященную татарской культуре. Свои треки зрителям представят Al Su, Elina, Gauga, Ilgiz & Malsi Music, Марат Яруллин, Нурминский, «Оммаж» и Хижина Музыканта.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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