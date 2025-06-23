В Коломенском прошел Пикник Афиши х Сбер

За пределами музыкальных площадок гости исследовали кураторский маркет с концептуальными брендами (от аксессуаров и косметики до одежды и даже стильных пазлов) от Krakatau до Preacher Say Amen, пробовали авторский столичный стрит-фуд из более 40 гастропроектов: Fettuchiamo, «Культурный код», Salatnica, Shawarma Bar, «Другой Хлеб», Dodgy, YCP и других. Здесь, как и на сценах, тоже были свои премьеры. Например, уникальная поп-ап чайная от «Афиши Рестораны» и «Нитки», оформленная березовым срубом, стогами сена и полевыми цветами, создавала уютное пространство с чаем из самовара и деревенскими пирожками.