В Коломенском прошел Пикник Афиши х Сбер

В Коломенское вернулся легендарный Пикник Афиши. Более 30 тысяч гостей, 25 артистов, множество эмоций от развлечений, гастрономических открытий и арт-объектов — подсчитать невозможно. Танцы под «Руки Вверх!» и ЛАУД, объятия под Сироткина и Лизу Громову, отдых на природном ландшафте, уникальные находки на маркете и новые знакомства с людьми по духу.
Помимо десятков тысяч гостей, фестиваль пришли поддержать: экс-главред российского Vogue и сооснователь бренда DIVNO Мария Федорова с дочерью Вероникой, актеры Слава Копейкин и Александр Новиков, семья российского музыканта и продюсера Сергея Жукова, актрисы Кристина и Анжелика Каширины, Саша Киселева, блогеры Карина Оганнисян, Нина Рошиор, основатель коммуникационного агентства No Name Buro Идрис Гитинаев.
Музыкальный ландшафт: от ностальгии — к фрешменам
Выступление со специальной программой представил Mnogoznaal, DOPECLVB устроили долгожданный реюнион, а CREAM SODA доказали, что электронная музыка в России продолжает эволюционировать. Нежная поп-группа «Моя Мишель», харизматичная фрешгерл Rozalia, искренние Uma2rman, энергичные герои пост-панка Сова создавали уникальную атмосферу на своих сценах.
Особый вайб дарили экс-участник и основатель культовых групп российского инди «Прыгай Киска», «Пасош» и «ОЗЕРА» Петар Мартич, рэпер GONE.Fludd, продюсер SP4K и целая «заря» фрешменов: «Внимание брусника!», nttrl, Cafard, Subu, «Груша» и многие другие. Вечером зазвучали хиты «Руки Вверх!» и ЛАУД и пространство Коломенского превратилось в единое танцующее поле.
Фото: «Афиша»
Фото: «Афиша»
Фото: «Афиша»
Мультиформатность как новый стандарт
За пределами музыкальных площадок гости исследовали кураторский маркет с концептуальными брендами (от аксессуаров и косметики до одежды и даже стильных пазлов) от Krakatau до Preacher Say Amen, пробовали авторский столичный стрит-фуд из более 40 гастропроектов: Fettuchiamo, «Культурный код», Salatnica, Shawarma Bar, «Другой Хлеб», Dodgy, YCP и других. Здесь, как и на сценах, тоже были свои премьеры. Например, уникальная поп-ап чайная от «Афиши Рестораны» и «Нитки», оформленная березовым срубом, стогами сена и полевыми цветами, создавала уютное пространство с чаем из самовара и деревенскими пирожками.
Фестивальное пространство объединило разные активности: дерзкие граффити-баттлы от Граффити-Азбуки и Valgalo Company Walls, адреналиновые сайкл-тренировки от Rock the cycle, ментальная карта города с «Музеем Москвы», креативные образы с Dry&Go, Сhop Х Сhop, Arive Makeup и Birdie, медитативные йога-сессии интеллектуальные крафтовые игры-головоломки от Game in Game. Каждый элемент фестиваля работал на создание целостного иммерсивного опыта, где развлечения становились частью культурного кода.
Детская зона на «Пикнике» стала настоящим мини-фестом внутри фестиваля, где кипело творчество. Маленькие гости с ходу погружались в атмосферу «Афиши»: строили замки из гигантских конструкторов по мотивам русских былин, разыгрывали спектакли в собственном театре и даже выращивали «урожай» в необычной песочнице-огороде. Пока родители выбирали, куда сходить, дети ели мороженое из специального фудкорта и разбирали гифт-боксы с сюрпризами.
Специально для фестиваля портал «Рамблер» создал умный ИИ-гид, который подсказывал гостям, что и в какой локации происходит прямо сейчас, а для тех, кто любит планировать заранее, мог составить индивидуальный план посещения в зависимости от музыкальных интересов и гастрономических вкусов пользователя.
Фото: «Афиша»
Фото: «Афиша»
Фото: «Афиша»
Афтепати: «Пикник» до утра!
После Коломенского Пикник Афиши x Сбер продолжился в ночном формате. Афтепати прошло в Restaurant by Deep Fried Friends совместно с DIDENOK TEAM, где можно было сменить мягкую траву на твердый пол танцпола. Хип-хоп команда DOPECLVB вновь порадовала зал своим возвращением уже в формате диджей-сета. Электронный дуэт LAVBLAST представил новые треки, а Лека Иорданян из группы «Источник», открывший главную сцену днем, стал одним из диджеев ночью. За пульт также встала Марина Земка, музыкальный продюсер «Пикника». Под биты MIRONOV, SAMURAI SLT, SEVADA + GUCCI KALE, YANA INDIGIRKA и FANTASTIC FRESH гости делились впечатлениями от прошедшего фестиваля и провожали его до утра.
Следующая остановка «Пикника»: Санкт-Петербург
9 августа фестиваль приедет в Петербург на Елагин остров вместе с легендами русского рока «Танцы минус», адептами поп-фанка «БАЗАР», Сироткиным, тимой ищет свет и многими другими. Программа и билеты здесь — Москва запомнила этот день, теперь очередь Петербурга.