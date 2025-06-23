Фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе выйдет в кино 16 октября

Фильм «Лермонтов» выйдет в российском прокате 16 октября. Об этом «Кинопоиску» сообщили в кинокомпании «Вольга».
Картина расскажет о последнем дне жизни поэта — 15 июля 1841 года. В этот день у подножия горы Машук в Пятигорске состоялась его роковая дуэль с майором Николаем Мартыновым.
Съемки ленты проходили в Пятигорске осенью 2024 года. Главную роль в фильме сыграл российский стендап-комик Илья Озолин. В актерский состав также вошли Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие. Режиссером выступил Бакур Бакурадзе, снявший ранее «Охотника», «Шультеса» и «Снег в моем дворе».
Это уже не первая экранизация жизни Михаила Лермонтова. В 1986 году вышел фильм «Лермонтов» Николая Бурляева, в котором рассказывается об основных этапах жизни поэта. Главную роль в ленте сыграл сам Бурляев. В 2014 году документалку о прозаике снял Максим Беспалый. Лермонтова в картине сыграл Владимир Аблогин.