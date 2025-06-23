Фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе выйдет в кино 16 октября

Это уже не первая экранизация жизни Михаила Лермонтова. В 1986 году вышел фильм «Лермонтов» Николая Бурляева, в котором рассказывается об основных этапах жизни поэта. Главную роль в ленте сыграл сам Бурляев. В 2014 году документалку о прозаике снял Максим Беспалый. Лермонтова в картине сыграл Владимир Аблогин.