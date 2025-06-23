В Южной Корее цифровые аватары получили юридическую защиту

Суд Южной Кореи постановил, что клевета в адрес цифрового аватара считается посягательством на честь его реального владельца. Об этом сообщает South China Morning Post.
Поводом стало дело виртуальной музыкальной кей-поп-группы Plave. Коллектив состоит из пяти цифровых персон, которые озвучены и анимированы реальными людьми с помощью технологии захвата движения.
В июле прошлого года один из пользователей социальных сетей опубликовал серию издевательских видео и уничижительных комментариев в адрес Plave, назвав их «уродливыми». Некоторые посты содержали ненормативную лексику. Хотя человек позже удалил аккаунт, группа подала гражданский иск с требованием возмещения ущерба.
Суд встал на сторону Plave. Он постановил, что замечания, адресованные цифровым аватарам, были направлены на то, чтобы нанести ущерб репутации известных исполнителей, стоящих за ними. «Поскольку в эпоху современной метавселенной аватар — это не просто виртуальное изображение, а средство самовыражения, идентичности и социальной коммуникации, очернение аватара может представлять собой посягательство на внешнюю честь реального пользователя», — написал судья Чан Ю Джин в постановлении.
Ответчик обязан выплатить компенсацию в размере 100 тыс. вон (более 5000 рублей) всем участникам. Дело стало резонансным и запустило дискуссию вокруг правового статуса цифровых персон. Директор юридического отдела Vlast Но Хен Бо назвал это решение «переломным моментом» для быстрорастущей индустрии виртуального контента в Южной Корее.