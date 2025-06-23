В Южной Корее цифровые аватары получили юридическую защиту

Суд встал на сторону Plave. Он постановил, что замечания, адресованные цифровым аватарам, были направлены на то, чтобы нанести ущерб репутации известных исполнителей, стоящих за ними. «Поскольку в эпоху современной метавселенной аватар — это не просто виртуальное изображение, а средство самовыражения, идентичности и социальной коммуникации, очернение аватара может представлять собой посягательство на внешнюю честь реального пользователя», — написал судья Чан Ю Джин в постановлении.