Якутские разработчики анонсировали компьютерную игру о проблеме таяния вечной мерзлоты

«Герой пытается понять, какую роль он может сыграть в восстановлении родного края, где из‑за деформаций почвы и затоплений пустеют дома, а семьи вынуждены переезжать. Его путь — это неспешная прогулка, редкие диалоги с духами-иччи и размышления, основанные на космологических представлениях народа саха, через которые он осмысляет происходящее», — говорится в описании игры.