Якутские разработчики анонсировали компьютерную игру о проблеме таяния вечной мерзлоты

Якутсткая студия Kuhunngy Oyuur выпустит игру «Ирбэт Тонг». Релиз в Steam состоится 28 июля, сообщается на сайте платформы.
Игра расскажет о мальчике по имени Ургэл, которого мама отправляет в магазин за вареньем. В пути ребенок сталкивается с последствиями таяния вечной мерзлоты в родной деревне. Через фольклор, диалоги с духами и размышления он исследует тему климатических изменений, знакомую каждому, кто живет в условиях вечной мерзлоты.
«Герой пытается понять, какую роль он может сыграть в восстановлении родного края, где из‑за деформаций почвы и затоплений пустеют дома, а семьи вынуждены переезжать. Его путь — это неспешная прогулка, редкие диалоги с духами-иччи и размышления, основанные на космологических представлениях народа саха, через которые он осмысляет происходящее», — говорится в описании игры.
Время прохождения игры — 40–60 минут. Она будет доступна на трех языках: русском, якутском и английском.
Недавно еще одни российские разработчики — инди-студия Terletski Games — анонсировали приключенческую видеоигру «Собакистан» (Sobakistan: The Land of Dogs) о тоталитарном государстве, населенном разумными собаками. Игра основана на популярном одноименном комиксе Виталия Терлецкого. Релиз «Собакистана» в Steam ожидается в 2026 году.