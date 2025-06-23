Джонни Депп назвал себя манекеном для краш-теста #MeToo

«Нет, я ни о чем не жалею. В самом деле, что мы можем поделать с ужином на прошлой неделе? Ни черта», — сказал Джонни о получившем широкую огласку судебном процессе с Херд. Депп похвалил Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне за то, что они поддерживали его на протяжении «всей этой чепухи». В 2021 году фестиваль присудил ему престижную премию «Доностия». Актер также представил в Сан-Себастьяне свою вторую режиссерская работу «Моди: Три дня на крыльях безумия».