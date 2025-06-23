Актер Джонни Депп назвал себя «манекеном для краш-теста #MeToo» в интервью The Times.
«Мое возвращение? Правда? Я никуда не пропадал. Если бы у меня был шанс сбежать, я бы никогда не вернулся», — сказал актер. Размышляя о судебном разбирательстве с актрисой и бывшей женой Эмбер Херд, он назвал свое изгнание из Голливуда «бойкотом».
«Нет, я ни о чем не жалею. В самом деле, что мы можем поделать с ужином на прошлой неделе? Ни черта», — сказал Джонни о получившем широкую огласку судебном процессе с Херд. Депп похвалил Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне за то, что они поддерживали его на протяжении «всей этой чепухи». В 2021 году фестиваль присудил ему престижную премию «Доностия». Актер также представил в Сан-Себастьяне свою вторую режиссерская работу «Моди: Три дня на крыльях безумия».
«Я был как манекен для краш-теста #MeToo. Это было до Харви Вайнштейна. И я смирился с этим, впитал все это в себя», — сказал он.
Deadline отмечает, что хештег #MeToo активистка Тарана Берк запустила в 2006 году. Движение пришло в сферу индустрии развлечений в 2017 году, когда The New York Times и The New Yorker опубликовали разоблачительные статьи о продюсере Харви Вайнштейне.
Джонни уверен, что во время суда некоторые люди из его ближайшего окружения поступили неправильно. «Я скажу тебе, что причиняет боль. Три человека поступили со мной непристойно. Эти люди были на вечеринках у моих детей. Подбрасывали их в воздух. Я понимаю людей, которые не могли заступиться [за меня], потому что самым страшным для них было сделать правильный выбор», — сказал он.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году и расстались спустя два года. В июне 2022 года суд признал Эмбер Херд виновной в клевете из‑за статьи в The Washington Post, в которой она обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, и обязал ее выплатить экс-супругу 10,3 млн долларов. Актер по встречному иску должен был выплатить актрисе 2 млн долларов.