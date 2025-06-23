Лев напал на директора крымского сафари-парка

В октябре 2024 года в «Тайгане» львы растерзали управляющую парка Леокадию Перевалову. Она работала в парке почти 17 лет. В день гибели женщина зашла в вольер к животным, чтобы почистить клетки и не закрыла на засов двери, которые отделяли ее от хищников.