Лев напал на директора крымского сафари-парка

Лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
22 июня зверь атаковал мужчину во время кормления. Зубков получил множественные травмы, но «сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание». Его госпитализировали и после экстренной операции врачам удалось стабилизировать состояние.
В октябре 2024 года в «Тайгане» львы растерзали управляющую парка Леокадию Перевалову. Она работала в парке почти 17 лет. В день гибели женщина зашла в вольер к животным, чтобы почистить клетки и не закрыла на засов двери, которые отделяли ее от хищников.
В мае в Московском зоопарке неизвестный попытался отравить животных. Мужчина бросил в вольер леопардов и рысей таблетки неизвестного происхождения. Позднее его задержали.