Пэрис Хилтон купила особняк Марка Уолберга после того, как ее дом сгорел во время лесных пожаров

Пэрис Хилтон купила новый особняк в Беверли-Хиллз, который раньше принадлежал актеру Марку Уолбергу. Стоимость жилья составила 63 миллиона долларов, сообщает Wall Street Journal.
Площадь дома — 2 833,5 квадратных метра. Внутри него находятся 12 спален, а снаружи — поле для гольфа на пять лунок с тренировочным полем, спортивная площадка, скейт-парк и винно-сигарный погреб. В 2023 году Уолберг купил его вместе со своей женой Рией Дарем. Куда переехал актер, не уточняется.
Хилтон и ее муж Картер Реум приобрели новое жилье после того, как их дом в Малибу сгорел из‑за лесных пожаров в январе. Артистка увидела пожар в особняке во время новостей в прямом эфире.
«Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо», — писала тогда светская львица.