Пэрис Хилтон купила особняк Марка Уолберга после того, как ее дом сгорел во время лесных пожаров

«Этот дом был не просто местом для жизни — здесь мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные семейные воспоминания. Здесь маленькие ручки сына Феникса создавали произведения искусства, которые я буду лелеять вечно, здесь любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел… это невыносимо», — писала тогда светская львица.