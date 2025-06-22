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Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar

Фото: Walt Disney Studios

По итогам первых выходных мультфильм «Элио» собрал в США всего 21 миллион долларов вместо запланированных 25-30. Картина показала худший старт в современной истории Pixar, пишет Variety.

Лента, производство которой обошлось в 150 миллионов долларов, по всему миру показала результат в 35 миллионов долларов. «Это слабый старт для Pixar», — сказал управляющий консалтинговой фирмой FranchiseRe Дэвид А. Гросс.

Предыдущий антирекорд принадлежал «Элементарно» — он собрал за дебютный уикенд 44,5 миллиона долларов. Тем не менее, зрители хорошо приняли фильм — в итоге он собрал в мировом прокате 496 миллионов долларов.

Создатели картины посчитали это хорошим результатом, учитывая показатели первого уик-энда. Однако, он далек от успехов предыдущих хитов Pixar, таких как «История игрушек», «Суперсемейка» и «В поисках Немо». В Pixar надеются, что «Элио» пойдет по тому же пути, поскольку анимационная лента получила оценку «A» по результатам экзит-полов CinemaScore и получила 85% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Мировая премьера «Элио» состоялась 20 июня. Научно-фантастический мультфильм рассказывает о мальчике с богатым воображением и страстью к космосу. Однажды грезящий звездными путешествиями герой попадает в «Коммуниверс» — межпланетную организацию, в которую входят представители самых разных галактик.

Неожиданно Элио называют послом Земли. Герой вынужден приспособиться к новым условиям, наладить новые связи с эксцентричными инопланетянами, преодолеть кризис межгалактического масштаба и понять, что он сам хочет от жизни.

Режиссерами картины выступили Мадлен Шарафьян («Нора»), Доми Ши («Бао», «Я краснею») и Адриан Молина («Тайна Коко»), а продюсером — Мэри Элис Драмм («Тайна Коко», «Храбрая сердцем»). Персонажей озвучили Йонас Кибриб («Веселый маленький Бэтмен»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Реми Эджерли («Зверопой-2»), Брэд Гарретт («Все любят Реймонда»), Джамила Джамил («Женщина-Халк: Адвокат») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»).

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