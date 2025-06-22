Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar

Создатели картины посчитали это хорошим результатом, учитывая показатели первого уик-энда. Однако, он далек от успехов предыдущих хитов Pixar, таких как «История игрушек», «Суперсемейка» и «В поисках Немо». В Pixar надеются, что «Элио» пойдет по тому же пути, поскольку анимационная лента получила оценку «A» по результатам экзит-полов CinemaScore и получила 85% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.