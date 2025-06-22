Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил новые тизеры и дату премьеры

АМС представил новый тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — очередного спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Премьера шоу на телеканале АМС состоится 7 сентября, пишет Deadline.
Третий сезон сериала продолжит историю Дэрила после событий второго сезона, где он и Кэрол покинули Францию и отправились в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако природная катастрофа сбивает их с курса, и они оказываются в Испании, где их ждут новые опасности. Новый загадочный герой, которого играет Стивен Мерчант, поможет Дэрилу и Кэрол найти способ вернуться в Америку.
Главные роли Дэрила и Кэрол по-прежнему исполнят Норман Ридус и Мелисса МакБрайд. В актерский состав картины также вошли Эдуардо Норьега, Оскар Хаэнада, Александра Масангкай, Кандела Сайтта, Уго Арбуэс, Грета Фернандес, Гонсало Буза, Хада Ньето, Яссмин Отман, Куко Усин и Стивен Мерчант. Исполнительными продюсерами картины станут Скотт М. Гимпл, шоураннер Дэвид Забель, Ридус, Макбрайд, Грег Никотеро, Брайан Бократ и другие.
Премьера первого сезона «Дэрила Диксона» состоялась осенью 2023 года. Шоу сразу продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. 4 мая вышел второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» — еще один спин-офф «Ходячих мертвецов». По сюжету в условиях войны за контроль над Нью-Йорком Мэгги (Лорен Коэн) и Неган (Морган) оказываются заложниками противоборствующих сторон. По мере того, как пути героев переплетаются, они понимают, что выход для обоих более сложен и мучителен, чем они могли представить.