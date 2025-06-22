Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил новые тизеры и дату премьеры

Премьера первого сезона «Дэрила Диксона» состоялась осенью 2023 года. Шоу сразу продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. 4 мая вышел второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» — еще один спин-офф «Ходячих мертвецов». По сюжету в условиях войны за контроль над Нью-Йорком Мэгги (Лорен Коэн) и Неган (Морган) оказываются заложниками противоборствующих сторон. По мере того, как пути героев переплетаются, они понимают, что выход для обоих более сложен и мучителен, чем они могли представить.