Москвичей предупреждают о дождях на следующей неделе
Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar
Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил новые тизеры и дату премьеры
Эд Ширан выпустил новую песню «Drive» — саундтрек к фильму «Формула-1»
Умер звезда «Друзей» и «Человека-паука» Джек Беттс
Зумеры возвращаются к кнопочным телефонам и ностальгируют по BlackBerry
Умер гитарист Babyshambles Патрик Уолден
Charli XCX выпустила кроссовки Party Girl в коллаборации с Converse — с замочком и ключом
Джоан Роулинг оценила сценарий первых двух серий сериала о Гарри Поттере
Дэнни Бойл не стал бы сейчас снимать «Миллионера из трущоб» из‑за культурной апроприации
Завершились съемки четвертого сезона «Бриджертонов»
Дэвид Коренсвет пережил приступ клаустрофобии в тесном костюме Супермена
Okko показал триллер «Фейк» о киберсталкинге на фестивале «Пилот»
Джонни Депп в образе Джека Воробья пообщался с маленькими пациентами в мадридской больнице
Последний участник BTS вернулся из армии
Okko представил тизер «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Джон Бернтал вернется к роли Карателя в «Человеке-пауке-4»
Вышел трейлер документалки о «Черкизоне» ― главном рынке страны, где гламур соседствовал с рабством
В Тюмени близнецам дали имена Наруто и Боруто
В пруду в московском парке Горького разрешили купаться
Клава Кока рассказала о встрече со сталкером
Минцифры: силовики получат данные пользователей маркетплейсов при подозрении на мошенничество
Питер Динклейдж сносит головы светящейся шваброй в трейлере «Токсичного мстителя»
В Австралии мотыльки используют звезды для миграции
Хью Джекман запрыгнул в машину незнакомца, чтобы сбежать от фанатов
В Москве появится серфинг-центр
МГУ вышел из топ-100 ведущих вузов мира
Идрис Эльба и король Великобритании создадут документальный проект для Netflix

Суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом

Фото: Jeff Kravitz/Getty Images

Мужчина, который преследовал Эминема и вломился в его дом, приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщает Fox 2.

В 2020 году 32-летний Мэтью Дэвид Хьюз ворвался в особняк рэпера и сказал музыканту, что собирается убить его. Автор «Lose Yourself» сначала принял сталкера за племянника и спросил, что он делает в ночи. Когда артист понял, что это не его родственник, то вывел гостя из дома.

В мае присяжные признали Хьюза виновным. «Любой человек, знаменитость он или нет, должен чувствовать себя в безопасности в собственном доме», ― сказал прокурор округа Макомб Пит Лусидо.

Суд назначил Хьюзу от 15 до 30 лет заключения за незаконное проникновение в дом первой степени и от 3 до 7,5 лет за преследование при отягчающих обстоятельствах. Эти приговоры будут действовать последовательно, в результате чего минимальный срок составит 18 лет, а максимальный ― 37. Сталкеру также запретили общаться с Эминемом.

Маршалл Мэтерс ― не единственный из звезд, кто пострадал от действий навязчивых поклонников. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. На преследователей жалуются и российские знаменитости. Например, недавно певица Клава Кока рассказала о встрече с мужчиной, который ранее угрожал ей изнасилованием.

Расскажите друзьям