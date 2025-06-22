Суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом

Мужчина, который преследовал Эминема и вломился в его дом, приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщает Fox 2.
В 2020 году 32-летний Мэтью Дэвид Хьюз ворвался в особняк рэпера и сказал музыканту, что собирается убить его. Автор «Lose Yourself» сначала принял сталкера за племянника и спросил, что он делает в ночи. Когда артист понял, что это не его родственник, то вывел гостя из дома.
В мае присяжные признали Хьюза виновным. «Любой человек, знаменитость он или нет, должен чувствовать себя в безопасности в собственном доме», ― сказал прокурор округа Макомб Пит Лусидо.
Суд назначил Хьюзу от 15 до 30 лет заключения за незаконное проникновение в дом первой степени и от 3 до 7,5 лет за преследование при отягчающих обстоятельствах. Эти приговоры будут действовать последовательно, в результате чего минимальный срок составит 18 лет, а максимальный ― 37. Сталкеру также запретили общаться с Эминемом.
Маршалл Мэтерс ― не единственный из звезд, кто пострадал от действий навязчивых поклонников. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. На преследователей жалуются и российские знаменитости. Например, недавно певица Клава Кока рассказала о встрече с мужчиной, который ранее угрожал ей изнасилованием.