Суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом

Маршалл Мэтерс ― не единственный из звезд, кто пострадал от действий навязчивых поклонников. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. На преследователей жалуются и российские знаменитости. Например, недавно певица Клава Кока рассказала о встрече с мужчиной, который ранее угрожал ей изнасилованием.