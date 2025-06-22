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Москвичей предупреждают о дождях на следующей неделе

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

С 23 по 29 июня в Москве ожидаются осадки ― небольшие дожди будут идти почти каждый день. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 16 до 22 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на следующей неделе воздушные массы в Москве будут перемещаться с севера и будут насыщены влагой. В будни ожидается облачность с прояснениями, так как давление иногда будет приближаться к норме, однако в основном оно будет ниже.

Температура в ночь на понедельник составит около 8-10 градусов, днем ― 18-20 градусов. Самым теплым днем недели станет вторник ― столбики термометра днем покажут 21-22 градусов.

«С четверга и до конца недели погода будет облачной с прояснениями, пойдут небольшие дожди. Ночью температура будет опускаться до 7-12 градусов, днем она составит 17-20 градусов. Температура будет все время ниже нормы, примерно на 2-2,5 градуса», ― подчеркнул Вильфанд.

В ночь на 22 июня в Москве похолодало до плюс 7 ― плюс 9 градусов, а в Подмосковье местами ― до плюс 5. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, так холодно в Москве в этот день не было с 1983 года, когда дневная температура 22 июня составила плюс 9,9. Такие вторжения полярного воздуха в Центральной России случаются не чаще одного раза в 20 лет.

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