Москвичей предупреждают о дождях на следующей неделе

В ночь на 22 июня в Москве похолодало до плюс 7 ― плюс 9 градусов, а в Подмосковье местами ― до плюс 5. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, так холодно в Москве в этот день не было с 1983 года, когда дневная температура 22 июня составила плюс 9,9. Такие вторжения полярного воздуха в Центральной России случаются не чаще одного раза в 20 лет.