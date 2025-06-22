Эд Ширан выпустил саундтрек к спортивной драме «Формула 1» (F1). Песня Drive уже доступна на музыкальных площадках.
В записи композиции участвовали гитарист Джон Майер, ударник Дэйв Гролл, басист Пин Палладино и клавишники Рами Джаффи и Блейк Слаткин. Майер и Слаткин также стали продюсерами трека.
Сингл войдет в сборник саундтреков к фильму «Формула 1». Премьера ленты в США состоится 27 июня. Главную роль в картине получил Бред Питт. Он сыграл роль бывшего участника «Формулы-1» Сонни Хейса, который становится наставником молодого гонщика Джошуа Пирса.
Недавно Питт рассказал, что при подготовке к съемкам фильма вместе с актером Демсоном Идрисом за два года преодолели расстояние в 6000 миль (около 10 тыс. км) на гоночных автомобилях. Актер признался, что гордится таким результатом.
Эд Ширан сейчас продолжает работу над новым альбомом «Play». Пластинка выйдет 12 сентября. Релиз музыканта ознаменовал окончание серии его математических альбомов: «Plus», «Multiply», «Divide», «Subtract» and «Equals». Новая эра Ширана вдохновлена идеей, возникшей у него в 18 лет, когда он думал о главе, которая будет состоять из «Play», «Pause», «Fast Forward», «Rewind» и «Stop».
«Play» — это альбом, который был создан как прямой ответ на самый мрачный период моей жизни. Выйдя из этого состояния, я просто захотел создать радость, а также исследовать культуры стран, по которым я гастролировал», — рассказывал певец.