Эд Ширан сейчас продолжает работу над новым альбомом «Play». Пластинка выйдет 12 сентября. Релиз музыканта ознаменовал окончание серии его математических альбомов: «Plus», «Multiply», «Divide», «Subtract» and «Equals». Новая эра Ширана вдохновлена идеей, возникшей у него в 18 лет, когда он думал о главе, которая будет состоять из «Play», «Pause», «Fast Forward», «Rewind» и «Stop».