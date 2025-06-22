Умер звезда «Друзей» и «Человека-паука» Джек Беттс

Джек Беттс, сыгравший члена совета директоров Oscorp Industries Генри Балкана в фильме «Человек-паук» (2002), умер в возрасте 96 лет. О смерти актера сообщил его племянник Дин Салливан, пишет The Hollywood Reporter.
Беттс ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Ососе, штате Калифорния. Джек родился 11 апреля 1929 года в Нью-Джерси, вырос в Майами. Образование получил в Актерской студии, сценическую карьеру начал в 1953 году.
Дебют актера на большом экране состоялся в фильме «Кровавый выводок» (1959) с Питером Фальком в главной роли. За свою карьеру Беттс успел сняться более чем в ста проектах. Актер известен своими ролями в сериалах и фильмах «Друзья», «Меня зовут Эрл», «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда», «Гроб полный долларов», «Мертвые не умирают», «Менталист», «Возвращение к праху». Настоящую славу ему принесла работа в спагетти-вестернах, где он выступал под псевдонимом Хант Пауэрс.
Беттс также играл в театре. Он дебютировал на Бродвее в «Ричарде III», участвовал в постановках Ли Страсберга и Элии Казана, играл Дракулу в возрожденной версии спектакля в 1970-х годах. Артист также был близким другом актрисы сериала «Все любят Рэймонда» Дорис Робертс, с которой он жил в одном доме и сопровождал ее на голливудских мероприятиях с конца 1980-х годов до ее смерти в апреле 2016 года.