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Умер звезда «Друзей» и «Человека-паука» Джек Беттс

Фото: Sony Pictures Releasing

Джек Беттс, сыгравший члена совета директоров Oscorp Industries Генри Балкана в фильме «Человек-паук» (2002), умер в возрасте 96 лет. О смерти актера сообщил его племянник Дин Салливан, пишет The Hollywood Reporter.

Беттс ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Ососе, штате Калифорния. Джек родился 11 апреля 1929 года в Нью-Джерси, вырос в Майами. Образование получил в Актерской студии, сценическую карьеру начал в 1953 году.

Дебют актера на большом экране состоялся в фильме «Кровавый выводок» (1959) с Питером Фальком в главной роли. За свою карьеру Беттс успел сняться более чем в ста проектах. Актер известен своими ролями в сериалах и фильмах «Друзья», «Меня зовут Эрл», «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда», «Гроб полный долларов», «Мертвые не умирают», «Менталист», «Возвращение к праху». Настоящую славу ему принесла работа в спагетти-вестернах, где он выступал под псевдонимом Хант Пауэрс.

Беттс также играл в театре. Он дебютировал на Бродвее в «Ричарде III», участвовал в постановках Ли Страсберга и Элии Казана, играл Дракулу в возрожденной версии спектакля в 1970-х годах. Артист также был близким другом актрисы сериала «Все любят Рэймонда» Дорис Робертс, с которой он жил в одном доме и сопровождал ее на голливудских мероприятиях с конца 1980-х годов до ее смерти в апреле 2016 года.

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