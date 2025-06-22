Умер звезда «Друзей» и «Человека-паука» Джек Беттс

Беттс также играл в театре. Он дебютировал на Бродвее в «Ричарде III», участвовал в постановках Ли Страсберга и Элии Казана, играл Дракулу в возрожденной версии спектакля в 1970-х годах. Артист также был близким другом актрисы сериала «Все любят Рэймонда» Дорис Робертс, с которой он жил в одном доме и сопровождал ее на голливудских мероприятиях с конца 1980-х годов до ее смерти в апреле 2016 года.