Зумеры возвращаются к кнопочным телефонам и ностальгируют по BlackBerry

Многие пользователи уже стали покупать старые BlackBerry для повседневного использования, даже несмотря на то что многие приложения в них не работают. В то же время другие ждут обновленную версию телефона в 2025 году. Последняя попытка возродить бренд BlackBerry состоялась в 2022 году, однако она не увенчалась успехом. Производство новых моделей не было возобновлено, и, как отмечает The New York Times, в ближайшее время это маловероятно.