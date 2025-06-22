Зумеры возвращаются к кнопочным телефонам и ностальгируют по BlackBerry

В США зумеры начали интересоваться кнопочными телефонами и вместо iPhone все чаще выбирают BlackBerry. Об этом сообщает The New York Times.
Тренд зародился в TikTok: молодые люди выкладывают ролики с BlackBerry, которые набирают сотни тысяч просмотров. В видео пользователи отмечают, что скучают по тактильной клавиатуре, ощущению трекбола под большими пальцами и по временам, когда их жизнь не проходила в телефонах.
По словам писателя Дэна Кассима, желание вернуть так называемые ретротелефоны связано с воспоминаниями о детстве или юности. «Я думаю, что в BlackBerry и старых телефонах и всех этих ретротехнологиях есть свое очарование, — говорит он. — Интерес к старым моделям схож с популярностью винила, пленочных фотоаппаратов и Polaroid. Мне кажется, что люди устали от постоянных уведомлений и технологий».
Многие пользователи уже стали покупать старые BlackBerry для повседневного использования, даже несмотря на то что многие приложения в них не работают. В то же время другие ждут обновленную версию телефона в 2025 году. Последняя попытка возродить бренд BlackBerry состоялась в 2022 году, однако она не увенчалась успехом. Производство новых моделей не было возобновлено, и, как отмечает The New York Times, в ближайшее время это маловероятно.
В 2023 году на экраны вышел фильм «BlackBerry», посвященный истории бренда мобильных устройств, который создал первый в мире смартфон. В картине рассказывается об истории основателей компании Research in Motion Майка Лазаридиса и Дуга Френина, которые объединились с бизнесменом Джимом Балсилли для создания принципиально нового гаджета.
Недавно редакция «Афиша Daily» протестировала самые разные фотодевайсы, чтобы выяснить, на какие из них фото получаются лучше всего. В эксперименте новостной редактор Юлия Онодэра использовала кнопочный телефон Samsung SGH-X630 и отметила, что старый телефон подходит скорее для фиксации воспоминаний, чем для создания эстетичных фотографий.