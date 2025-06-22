Умер гитарист Babyshambles Патрик Уолден

В возрасте 46 лет умер гитарист британской группы Babyshambles Патрик Уолден. О его смерти сообщили участники коллектива в официальном заявлении, опубликованном в соцсетях.
«С глубокой грустью и сожалением мы сообщаем о смерти Патрика Уолдена. Нам выпала честь знать, любить и работать с ним. Просим отнестись с уважением к нашему праву на личное пространство в это трудное время», — говорится в сообщении.
Причина смерти не раскрывается. Уолден присоединился к Babyshambles в 2004 году — вскоре после того, как фронтмен Пит Доэрти основал группу после исключения из The Libertines из‑за проблем с наркотиками.
В составе Babyshambles Уолден стал гитаристом и соавтором ряда треков, включая знаковые «Fuck Forever», «Pipedown» и «Loyalty Song», вошедшие в дебютный альбом группы «Down in Albion» (2005). Альбом занял 10-е место в британском чарте, а сингл «Fuck Forever» стал крупнейшим хитом коллектива, добравшись до четвертой позиции в UK Singles Chart.
Уолден покинул группу в 2005 году, столкнувшись с личными трудностями, включая проблемы с наркотиками и обвинения в насилии, которые позже были сняты. Несмотря на это, он время от времени возвращался к выступлениям с группой, но официально так и не стал ее постоянным участником вновь.