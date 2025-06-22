Умер гитарист Babyshambles Патрик Уолден

Уолден покинул группу в 2005 году, столкнувшись с личными трудностями, включая проблемы с наркотиками и обвинения в насилии, которые позже были сняты. Несмотря на это, он время от времени возвращался к выступлениям с группой, но официально так и не стал ее постоянным участником вновь.