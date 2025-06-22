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Charli XCX выпустила кроссовки Party Girl в коллаборации с Converse — с замочком и ключом

Фото: @converse_europe

Charli XCX выпустила лимитированную модель кроссовок в сотрудничестве с брендом Converse. Новинка получила название Party Girl и стала частью музыкального и визуального проекта, посвященного альбому «Brat».

Особенность дизайна — стилизованный износ обуви, надписи на подошвах «PARTY» и «GIRL», а также декоративный замок с ключом — отсылка к строчкам из трека «365» и песне «Unlock It» 2017 года.

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Презентация кроссовок состоялась 14 июня на фестивале Lido в лондонском Виктория-парке. В рамках дневного события под названием «Party Girl» Charli XCX раздавала фанатам бесплатные пары обуви на специальном поп-ап стенде Converse.

После мероприятия первые пары Party Girl появились в перепродаже онлайн, что позволило рассмотреть детали оформления.

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