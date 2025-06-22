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Джоан Роулинг оценила сценарий первых двух серий сериала о Гарри Поттере

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Джоан Роулинг осталась в восторге от сценария первых двух серий сериала НВО по Гарри Поттеру. «Я прочитала первые две серии предстоящего сериала и они невероятно хороши», ― написала она в соцсети X.

Роулинг выступает исполнительным продюсером проекта. В HBO утверждают, что шоу станет «точной экранизацией» ее произведений, избавившись от временных ограничений киноформата. Премьера первого сезона сериала о Гарри Поттере должна состояться на HBO Max уже в 2026 году.

В главных ролях в сериале по «Гарри Поттеру» снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона), Доминик МакЛоклин (Гарри) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов или 107 млрд рублей). Помимо этого, для детей-актеров, которые сыграют учеников Хогвардса, создадут мини-школу на съемочной площадке.

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