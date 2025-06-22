Charli XCX выпустила кроссовки Party Girl в коллаборации с Converse — с замочком и ключом
Джоан Роулинг оценила сценарий первых двух серий сериала о Гарри Поттере
Завершились съемки четвертого сезона «Бриджертонов»
Дэвид Коренсвет пережил приступ клаустрофобии в тесном костюме Супермена
Okko показал триллер «Фейк» о киберсталкинге на фестивале «Пилот»
Джонни Депп в образе Джека Воробья пообщался с маленькими пациентами в мадридской больнице
Последний участник BTS вернулся из армии
Okko представил тизер «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Джон Бернтал вернется к роли Карателя в «Человеке-пауке-4»
Вышел трейлер документалки о «Черкизоне» ― главном рынке страны, где гламур соседствовал с рабством
В Тюмени близнецам дали имена Наруто и Боруто
В пруду в московском парке Горького разрешили купаться
Клава Кока рассказала о встрече со сталкером
Минцифры: силовики получат данные пользователей маркетплейсов при подозрении на мошенничество
Питер Динклэйдж сносит головы светящейся шваброй в трейлере «Токсичного мстителя»
В Австралии мотыльки используют звезды для миграции
Хью Джекман запрыгнул в машину незнакомца, чтобы сбежать от фанатов
В Москве появится серфинг-центр
МГУ вышел из топ-100 ведущих вузов мира
Идрис Эльба и король Великобритании создадут документальный проект для Netflix
Джессика Альба появилась в клипе группы Katseye на песню «Gabriela»
В московском метро начали тестировать беспилотный поезд
В Нью-Йорке школа выпустила одновременно 15 пар близнецов
Футболиста Куинси Промеса экстрадировали в Нидерланды. Его будут судить за контрабанду наркотиков
В Гонконге опробовали оплату покупок с помощью умных очков
Никита Кологривый играет барона Пампу в сериале по «Трудно быть богом» Стругацких
Collider выбрал 10 самых циничных фильмов всех времен
Хоккеист «Флориды» разбудил соседей в 5 утра, чтобы показать им Кубок Стэнли

Дэнни Бойл не стал бы сейчас снимать «Миллионера из трущоб» из‑за культурной апроприации

Фото: Warner Bros.

Дэнни Бойл заявил, что сегодня бы не стал снимать «Миллионера из трущоб» из‑за темы культурной апроприации. Его слова передает Variety.

Постановщик отметил, что предпочел бы, чтобы этот фильм снял молодой индийский режиссер. «Сейчас мы не смогли бы сделать этот фильм. И так и должно быть. Пришло время задуматься обо всем этом», — сказал он.

Бойл подчеркнул, что важно учитывать культурный багаж, который мы несем, и след, который оставили в мире: «В то время все это казалось радикальным. Мы решили, что в Мумбаи отправится лишь несколько человек из нашей команды. Мы работали с большой индийской съемочной группой и пытались снять фильм в рамках местной культуры.

Но ты всё равно остаешься посторонним. Это по-прежнему несовершенный подход. Такая культурная апроприация может быть допустима в определенные периоды. Но в другие моменты — нет. Я горжусь этим фильмом, но сейчас даже мысль о подобном не возникла бы. Такому проекту просто не дали бы финансирование. Даже если бы я участвовал, я бы искал молодого индийского режиссера, чтобы он снял этот фильм».

Расскажите друзьям