Дэнни Бойл не стал бы сейчас снимать «Миллионера из трущоб» из‑за культурной апроприации

Дэнни Бойл заявил, что сегодня бы не стал снимать «Миллионера из трущоб» из‑за темы культурной апроприации. Его слова передает Variety.
Постановщик отметил, что предпочел бы, чтобы этот фильм снял молодой индийский режиссер. «Сейчас мы не смогли бы сделать этот фильм. И так и должно быть. Пришло время задуматься обо всем этом», — сказал он.
Бойл подчеркнул, что важно учитывать культурный багаж, который мы несем, и след, который оставили в мире: «В то время все это казалось радикальным. Мы решили, что в Мумбаи отправится лишь несколько человек из нашей команды. Мы работали с большой индийской съемочной группой и пытались снять фильм в рамках местной культуры.
Но ты всё равно остаешься посторонним. Это по-прежнему несовершенный подход. Такая культурная апроприация может быть допустима в определенные периоды. Но в другие моменты — нет. Я горжусь этим фильмом, но сейчас даже мысль о подобном не возникла бы. Такому проекту просто не дали бы финансирование. Даже если бы я участвовал, я бы искал молодого индийского режиссера, чтобы он снял этот фильм».