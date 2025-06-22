Дэнни Бойл не стал бы сейчас снимать «Миллионера из трущоб» из‑за культурной апроприации

Но ты всё равно остаешься посторонним. Это по-прежнему несовершенный подход. Такая культурная апроприация может быть допустима в определенные периоды. Но в другие моменты — нет. Я горжусь этим фильмом, но сейчас даже мысль о подобном не возникла бы. Такому проекту просто не дали бы финансирование. Даже если бы я участвовал, я бы искал молодого индийского режиссера, чтобы он снял этот фильм».