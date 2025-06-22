Завершились съемки четвертого сезона «Бриджертонов»

После вечера он постарается ее найти, и этой незнакомкой окажется Софи Бек (Эрин Хэй) — внебрачная дочь графа и служанки, которая из‑за злой мачехи вынуждена работать в доме, где живет. Сюжет этой истории напоминает сказку о Золушке.