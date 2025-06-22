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Завершились съемки четвертого сезона «Бриджертонов»

Фото: Netflix

Netflix объявил о завершении съемок четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Стриминг опубликовал в соцсетях короткий ролик.

В нем актеры проекта выходят из своих трейлеров сначала в костюмах эпохи британского регентства, а затем в повседневной одежде.

Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье Бриджертон. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной леди в серебре.

После вечера он постарается ее найти, и этой незнакомкой окажется Софи Бек (Эрин Хэй) — внебрачная дочь графа и служанки, которая из‑за злой мачехи вынуждена работать в доме, где живет. Сюжет этой истории напоминает сказку о Золушке.

Четвертый сезон выйдет в 2026 году. Точная дата не называется. Ранее «Бриджертонов» продлили на пятый и шестой сезоны.

«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.

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