Дэвид Коренсвет пережил приступ клаустрофобии в тесном костюме Супермена

Дэвид Коренсвет рассказал в интервью People, что пережил приступ клаустрофобии в костюме Супермена в грядущем фильме DCU.
«Он был довольно тесным, потому что его сделали по моим меркам, когда я проходил кинопробы и весил около 88 килограмм, а когда я пришел на первую примерку костюма, я весил около 111–116», — объяснил он в интервью.
Актер отметил, что в костюме «много молний», но «ни одной застежки-молнии», которая позволила бы ему воспользоваться туалетом. Но когда его спросили, не было ли это проблемой, он ответил: «Вовсе нет».
Коренсвет похвалил Скотта Р.Хэнкинса, назвав его «самым потрясающим стилистом, о котором только можно мечтать», сравнив его с «решалой», который всегда был на его стороне. «Он постоянно твердил мне на ухо: „Тебе нужен перерыв? Тебе нужен перерыв? Скажи им, что тебе нужен перерыв, и мы тебя отпустим. Я скажу ему, что это я“», — вспоминал он.
«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.
Роль Лоис Лейн досталась Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), а Лекса Лютора — Николасу Холту («Меню»). С ними в актерском составе — Скайлер Гисондо («Лакричная пицца»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Энтони Карриган («Барри»).