Дэвид Коренсвет пережил приступ клаустрофобии в тесном костюме Супермена

Коренсвет похвалил Скотта Р.Хэнкинса, назвав его «самым потрясающим стилистом, о котором только можно мечтать», сравнив его с «решалой», который всегда был на его стороне. «Он постоянно твердил мне на ухо: „Тебе нужен перерыв? Тебе нужен перерыв? Скажи им, что тебе нужен перерыв, и мы тебя отпустим. Я скажу ему, что это я“», — вспоминал он.