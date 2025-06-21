В центре сюжета ― преподавательница лицея Рита, которую начинает преследовать неизвестный. Сталкер шантажирует девушку и выкладывает в сеть компромат с ее участием. Он бьет по самым больным точкам героини ― работа, друзья, семья, вера в себя. Рита понимает, что в ее окружении много людей, которые хотели бы ей навредить, и оказывается в ситуации, когда больше не может никому доверять.