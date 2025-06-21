Okko представил на фестивале сериалов «Пилот», который проходит в Иваново, новый психологический триллер «Фейк». С «Афишей Daily» онлайн-кинотеатр поделился постером и эксклюзивным фрагментом сериала.
В центре сюжета ― преподавательница лицея Рита, которую начинает преследовать неизвестный. Сталкер шантажирует девушку и выкладывает в сеть компромат с ее участием. Он бьет по самым больным точкам героини ― работа, друзья, семья, вера в себя. Рита понимает, что в ее окружении много людей, которые хотели бы ей навредить, и оказывается в ситуации, когда больше не может никому доверять.
В Okko отмечают, что это один из первых в России сериалов о киберсталкинге и опасностях интернет-пространства. Проект не только опишет проблему, но и покажет, как соблюдать цифровую гигиену и защитить личные данные от злоумышленников.
Роль Риты исполнила Анастасия Красовская, звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте». Молодого человека героини сыграл Эльдар Калимулин, снимавшийся в «Аутсорсе». С ними на экране появятся Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова и Анастасия Убоженко. Режиссером выступил Алексей Кузмин-Тарасов, работавший ранее над сериалом «Что делать женщине, если…».
Всего в сериале восемь серий по 46 минут. Премьера в Okko ожидается скоро, точная дата пока не раскрывается. «Фейк» стал совместной работой онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании Decon Studio.
Недавно в Okko стартовало семейное драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной. В центре сюжета — старшеклассница Настя, которая чувствует себя ненужной в семье и не находит поддержки у парня Марка. Утешение она находит в нарисованном мире.