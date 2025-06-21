Джонни Депп в образе Джека Воробья пообщался с маленькими пациентами в мадридской больнице

Что касается возвращения к роли Джека Воробья на экране, продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер говорил в интервью Entertainment Weekly в мае 2024 года: «Если бы это зависело от меня — [Джонни] бы точно вернулся». Тогда же Брукхаймер сказал, что франшиза пополнится сразу двумя фильмами. Первый проект — это ребут, которым он занят вместе со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории «Мертвецы не рассказывают сказки», пока последнего фильма серии. Другим же занимается студия Марго Робби, его сценарий пишет сценаристка «Хищных птиц» Кристина Ходсон.