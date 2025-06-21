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Джонни Депп в образе Джека Воробья пообщался с маленькими пациентами в мадридской больнице

Фото: @JohnnyDeppSpanishCrew

Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья, чтобы сделать сюрприз пациентам детской больницы Niño Jesús в Мадриде. Об этом сообщает People.

Актер прошел по больничным палатам, общаясь с маленькими пациентами в образе пирата, давал им пять и дарил улыбки. Депп заглянул в госпиталь в перерыве съемок фильма Марка Уэбба «Пьяница» («Day Drinker»), которые сейчас проходят в Испании.

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© @JohnnyDeppSpanishCrew
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© @JohnnyDeppSpanishCrew
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© @JohnnyDeppSpanishCrew
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© @JohnnyDeppSpanishCrew
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© @JohnnyDeppSpanishCrew

Это далеко не первый раз, когда Депп использует образ Джека Воробья для визита в детские больницы. В марте этого года актер развлекал юных пациентов больницы в испанском Сан-Себастьяне.

В 2024 году со знаменитым пиратом познакомились дети, которые проходят лечение в одной из больниц Бильбао. В роли Джека Воробья Депп посетил больницы по всему миру ― от Ванкувера и Парижа, до Лондона Брисбена и городов США.

«Пьяница» станет для Деппа вторым крупным студийным проектом после громкого судебного процесса против его экс-супруги Эмбер Херд. Первым была роль в биографической драме «Жанна Дюбарри».

Что касается возвращения к роли Джека Воробья на экране, продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер говорил в интервью Entertainment Weekly в мае 2024 года: «Если бы это зависело от меня — [Джонни] бы точно вернулся». Тогда же Брукхаймер сказал, что франшиза пополнится сразу двумя фильмами. Первый проект — это ребут, которым он занят вместе со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории «Мертвецы не рассказывают сказки», пока последнего фильма серии. Другим же занимается студия Марго Робби, его сценарий пишет сценаристка «Хищных птиц» Кристина Ходсон.

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