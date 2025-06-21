Последний участник BTS вернулся из армии

Последний участник BTS ― рэпер и автор песен Шуга ― завершил службу в армии Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лейбл кей-поп-группы Big Hit Music.
В отличие от других участников BTS, по случаю демобилизации Шуги не проводилось никаких публичных мероприятий. Менеджмент коллектива, компания Big Hit Entertainment, объясняла это опасениями по поводу скопления фанатов и возможными проблемами с безопасностью.
Шуга проходил службу в качестве социального работника ― это альтернативная форма военной службы.
Все семеро участников приостановили свои музыкальные карьеры в 2022 году, чтобы пройти военную службу. Старший участник группы Джин был демобилизован в июне 2024 года, Джей-Хоуп завершил службу в октябре. 10 июня 2025 года на «гражданку» прибыли участники группы Ви и RM. Их встречали на стадионе в Чхунчхоне около 200 фанатов. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, сказав: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».
Теперь, когда все семеро участников группы вернулись из армии, фанаты ждут их творческого воссоединения. По данным источников The Korea Herald, возвращение коллектива на сцену намечено на март 2026 года. Это совпадает с предыдущими заявлениями генерального директора Hybe Ли Чжэ Сана. Ранее в этом году он сообщил акционерам, что группе потребуется «время для подготовки и творческой работы».