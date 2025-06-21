Последний участник BTS вернулся из армии

Все семеро участников приостановили свои музыкальные карьеры в 2022 году, чтобы пройти военную службу. Старший участник группы Джин был демобилизован в июне 2024 года, Джей-Хоуп завершил службу в октябре. 10 июня 2025 года на «гражданку» прибыли участники группы Ви и RM. Их встречали на стадионе в Чхунчхоне около 200 фанатов. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, сказав: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».