Okko представил тизер «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой

Okko представил постер и тизер-трейлер оригинального сериала «Дыши» ― драмы о московской акушерке, которую сыграла Марина Александрова. Премьера проекта в онлайн-кинотеатре состоится летом, а первыми его увидят гости фестиваля сериалов «Пилот».
Героиня Александровой — ВИП-акушерка Лера, сторонница естественных родов. Одной из ее пациенток становится юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова — Маша, которая ждет от него ребенка. Роды заканчиваются трагедией: младенец оказывается в критическом состоянии, а сама Лера — в центре расследования. От его исхода зависит не только судьба клиники, но и самой акушерки.
Режиссером выступает Анна Кузнецова («Каникулы»). По словам Кузнецовой, к работе над проектом ее «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой. Исполнительница главной роли Марина Александрова признается, что ее привлекли сценарий, режиссер и команда.
Вместе с Александровой на экране появятся Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц и Иван Агапов. Всего в «Дыши» будет восемь серий по 48 минут.
Недавно в Okko стартовало семейное драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной. В центре сюжета — старшеклассница Настя, которая чувствует себя ненужной в семье и не находит поддержки у парня Марка. Утешение она находит в нарисованном мире.