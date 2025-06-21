Джон Бернтал вернется к роли Карателя в «Человеке-пауке-4»

Джон Бернтал вернется к роли Карателя в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает издание Variety.
Каратель — бывший морпех, который жестоко расправляется с преступниками после гибели своей семьи. Впервые Бертнал появился в этом амплуа в сериале Netflix «Сорвиголова» в 2016 году. Затем герой получил собственный спин-офф «Каратель» в 2017-м, который продержался два сезона. В начале этого года актер вновь примерил костюм Карателя в сериале Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново», сейчас он готовится ко второму сезону шоу.
Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера картины намечена на 31 июля 2026 года.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отмечал Холланд.
Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, вернутся к работе над сиквелом. Ранее к актерскому составу присоединилась Сэди Синк.