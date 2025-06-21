Джон Бернтал вернется к роли Карателя в «Человеке-пауке-4»

Каратель — бывший морпех, который жестоко расправляется с преступниками после гибели своей семьи. Впервые Бертнал появился в этом амплуа в сериале Netflix «Сорвиголова» в 2016 году. Затем герой получил собственный спин-офф «Каратель» в 2017-м, который продержался два сезона. В начале этого года актер вновь примерил костюм Карателя в сериале Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново», сейчас он готовится ко второму сезону шоу.