В Тюмени близнецам дали имена Наруто и Боруто

В Тюмени родились мальчики-близнецы, которым дали имена аниме-персонажей Наруто и Боруто. Об этом сообщили в телеграм-канале «Тюмень № 1», опубликовав фото свидетельств о рождении.
Так зовут отца и сына в известных одноименных аниме-сериалах. У каждого из новорожденных отчество «Алексеевич» и фамилия «Токарев». Они появились на свет 8 июня 2025 года. Судя по документам, отцу мальчиков 20 лет. В соцсетях пользователи раскритиковали родителей, пишет издание URA.ru. «Как они до этого додумываются? О чем думают эти родители, ведь они жизнь ломают своим детям. Эти имена им в школе еще аукнутся», — написали они.
Имя София оказалось самым популярным среди российских родителей в 2025 году. С начала года его дали 7177 новорожденным девочкам. Самое распространенное имя для младенцев-мальчиков — Михаил. Его получили 8330 детей.
В ЗАГС также перечислили пять самых редких имен этого года для новорожденных в Москве. У девочек — Далина, Рухиябону, Марцелина, Джалия и Мохрухсор. Для мальчиков — Хемра, Чагыл-Сулус, Марк-Габриэль, Бусси Емрис и Даниэль-Марк. Скольким детям дали такие имена, не уточняется.