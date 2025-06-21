В Тюмени близнецам дали имена Наруто и Боруто

Так зовут отца и сына в известных одноименных аниме-сериалах. У каждого из новорожденных отчество «Алексеевич» и фамилия «Токарев». Они появились на свет 8 июня 2025 года. Судя по документам, отцу мальчиков 20 лет. В соцсетях пользователи раскритиковали родителей, пишет издание URA.ru. «Как они до этого додумываются? О чем думают эти родители, ведь они жизнь ломают своим детям. Эти имена им в школе еще аукнутся», — написали они.