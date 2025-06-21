Вышел трейлер документалки о Черкизоне ― главном рынке страны, где гламур соседствовал с рабством

«Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью. Для нашего дока мы выбрали концепцию Рая и Ада. Если Рай — это гламурная жизнь нулевых, то Ад ― это то, что скрывал за ее пределами Исмаилов», ― отметил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.