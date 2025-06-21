Вышел трейлер документалки о Черкизоне ― главном рынке страны, где гламур соседствовал с рабством

Okko поделился с «Афишей Daily» постером и трейлером документального сериала «Черкизон. Ад и рай Новой России».
Проект расскажет о главном рынке страны в 90-х и нулевых ― как он функционировал, кем управлялся, кого кормил и почему был уничтожен. Режиссером и сценаристом цикла из трех получасовых фильмов выступил петербургский документалист Вадим Ватагин.
«Черкизон ― не просто рынок, а настоящее государство в государстве, просуществовавшее на востоке Москвы почти 20 лет, вплоть до 2009 года. Здесь было свое кладбище, наряду с рублями и долларами ходила собственная валюта и даже существовали свои публичные дома. Именно на Черкизоне держалась одна из мощнейших бизнес-империй новой России ― группа компаний бизнесмена, политика, филантропа и ценителя искусства ― Тельмана Исмаилова», ― говорится в описании проекта.
Герои сериала ― непосредственные участники событий: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова Екатерина Романова.
«Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью. Для нашего дока мы выбрали концепцию Рая и Ада. Если Рай — это гламурная жизнь нулевых, то Ад ― это то, что скрывал за ее пределами Исмаилов», ― отметил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
«Черкизон. Ад и рай новой России» вошел в конкурсную программу фестиваля «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал».
«Черкизон» продолжает новую стратегию развития документальной линейки Okko, которая переосмысляет опыт 90-х. Ранее на фестивале Beat Film Festival в Москве прошел премьерный показ сериала Okko «Общак. Главная ОПГ России». Он рассказывает об одной из крупнейших преступных группировок мира, державшей в страхе весь Дальний Восток. Оба проекта работают в связке с криминальной драмой Юрия Быкова «Лихие». Ее второй сезон тоже ожидается осенью.