В пруду в московском Парке Горького разрешили купаться

Эпидемиологи разрешили купаться в Пионерском пруду в московском Парке Горького. Зона отдыха открыта для купания, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Там отметили, что Пионерский пруд обеспечили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха и выполнили на нем природоохранные мероприятия, которые привели качество воды к гигиеническим нормативам.
Помимо Пионерского пруда в Москве действует шесть официальных зон для купания ― это пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», зона отдыха «Мещерское», озера Черное, Белое и Школьное. За качеством воды в этих водоемах в течение сезона следит Роспотребназдор, рядом с ними работают спасательные станции.
Есть также шесть открытых бассейнов ― в парках «Сокольники», «Фили», «Остров мечты», на набережной Северного речного вокзала, в спорткомплексе «Лужники» и бассейн «Чайка».