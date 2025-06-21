Клава Кока рассказала о встрече со сталкером

Певица Клава Кока в интервью Иде Галич рассказала об испугавшей ее встрече с преследователем.
По словам артистки, она оказалась одна в замкнутом пространстве с человеком, который ранее угрожал ей изнасилованием. «Он в красках описывал, что он будет со мной делать»,― поделилась певица на шоу «Я пережила».
Во время встречи Клава старалась не показывать страх. «Когда ты видишь человека на расстоянии вытянутой руки… Ты не знаешь, что у него на уме. Я старалась вести себя не так, как он предлагал бы, чтобы сбить столку. Я не хотела его провоцировать на агрессию. Это стоило очень больших усилий, чтобы сохранять видимое спокойствие, потому что мне было очень страшно. Закончилось так, что пришли мои люди и мы уехали».
Певица поделилась другими историями преследований или нежелательного внимания. По ее словам, в какой‑то момент поклонники начали дежурить у ее дома. Певица также рассказала, что соседи раскрывали ее адрес, пытаясь продать квартиры рядом дороже. Возле ее двери также часто находили посторонние вещи. Сейчас Клава публикует отпускные фото только по возвращении, чтобы избежать слежки. Однажды один из сталкеров специально ездил отдыхать вслед за ней.
Сталкеру Дженнифер Энистон в мае предъявили обвинения в преследовании и вандализме. По данным прокуратуры, 48-летний Джимми Уэйн Карвайл с марта 2023 года отправлял звезде «Друзей» нежелательные сообщения, а 5 мая протаранил на автомобиле ворота ее дома.