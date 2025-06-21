Клава Кока рассказала о встрече со сталкером

Во время встречи Клава старалась не показывать страх. «Когда ты видишь человека на расстоянии вытянутой руки… Ты не знаешь, что у него на уме. Я старалась вести себя не так, как он предлагал бы, чтобы сбить столку. Я не хотела его провоцировать на агрессию. Это стоило очень больших усилий, чтобы сохранять видимое спокойствие, потому что мне было очень страшно. Закончилось так, что пришли мои люди и мы уехали».