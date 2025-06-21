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Питер Динклэйдж сносит головы светящейся шваброй в трейлере «Токсичного мстителя»

IGN эксклюзивно поделился трейлером «Токсичного мстителя» ― ремейка черной комедии 1984 года об уборщике, ставшем поневоле супергероем. Главную роль исполняет Питер Динклэйдж, звезда «Игры престолов». В мировой прокат картина выходит 29 августа.

Новый ролик подробнее раскрывает предысторию главного героя. Уборщик Уинстон Гуз потерял жену и теперь заботится о пасынке. От окружающих он постоянно терпит насмешки и издевательства. После очередного розыгрыша он случайно падает в контейнер с химическими отходами. Это превращает Уинстона в супергероя по прозвищу Токси ― мстителя с оружием в виде светящейся швабры. Он решает дать отпор, что приводит к кровавым последствиям.

Видео: IGN/YouTube

По сюжету герою предстоит сражаться с самим временем, чтобы спасти своего сына, а также пытаться остановить безжалостного корпоративного тирана, задумавшего использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи.

В фильме, помимо Динклейджа, снялись Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Джулия Дэвис, Джонни Койн и Кевин Бейкон. Увидеть их на экране можно будет с 29 августа.

Режиссером ленты, которая задумана как ремейк одноименного фильма 1984 года, стал Мейкон Блэр. Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами нового проекта.

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