В Австралии мотыльки используют звезды для миграции

Международная команда биологов из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснила, что австралийские мотыльки-богонги Agrotis infusa ориентируются по звездам во время сезонных перелетов. Результаты опубликовали в журнале Nature.
Весной мотыльки покидают юго-восток Австралии и летят в сторону горных районов, преодолевая расстояние до тысячи километров. Они проводят лето в пещерах Австралийских Альп и осенью возвращаются к местам размножения. Во время этих перемещений насекомые способны определять направление с помощью звезд, считают исследователи.
Ученые поймали несколько таких во время миграции и отнесли в лабораторию. Там их поместили в контейнеры из оргстекла, а на экран над ними проецировали изображение ночного неба. При полной изоляции от магнитного поля во время эксперимента, насекомые сохраняли нужный курс, если в поле зрения были звезды. В случае поворота неба на 180 градусов они меняли направление, а при случайном движении светил теряли ориентацию.
Биологи сделали вывод, что мотыльки ориентируются на конкретные узнаваемые участки звездного неба — в том числе Млечный Путь. Анализ мозговой активности показал наличие у них специализированных нейронов, чувствительных к расположению светил. Особенно они активны при направлении в сторону сезонной миграции.
В условиях облачности насекомые переключаются на магнитную навигацию. Это помогает им сохранять маршрут при плохой видимости. Поведение мотыльков ученые предлагают использовать для конструирования дронов и других роботизированных устройств.