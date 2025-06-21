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В Австралии мотыльки используют звезды для миграции

Фото: animalia.bio

Международная команда биологов из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснила, что австралийские мотыльки-богонги Agrotis infusa ориентируются по звездам во время сезонных перелетов. Результаты опубликовали в журнале Nature.

Весной мотыльки покидают юго-восток Австралии и летят в сторону горных районов, преодолевая расстояние до тысячи километров. Они проводят лето в пещерах Австралийских Альп и осенью возвращаются к местам размножения. Во время этих перемещений насекомые способны определять направление с помощью звезд, считают исследователи.

Ученые поймали несколько таких во время миграции и отнесли в лабораторию. Там их поместили в контейнеры из оргстекла, а на экран над ними проецировали изображение ночного неба. При полной изоляции от магнитного поля во время эксперимента, насекомые сохраняли нужный курс, если в поле зрения были звезды. В случае поворота неба на 180 градусов они меняли направление, а при случайном движении светил теряли ориентацию.

Биологи сделали вывод, что мотыльки ориентируются на конкретные узнаваемые участки звездного неба — в том числе Млечный Путь. Анализ мозговой активности показал наличие у них специализированных нейронов, чувствительных к расположению светил. Особенно они активны при направлении в сторону сезонной миграции.

В условиях облачности насекомые переключаются на магнитную навигацию. Это помогает им сохранять маршрут при плохой видимости. Поведение мотыльков ученые предлагают использовать для конструирования дронов и других роботизированных устройств.

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