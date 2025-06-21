В Австралии мотыльки используют звезды для миграции

Ученые поймали несколько таких во время миграции и отнесли в лабораторию. Там их поместили в контейнеры из оргстекла, а на экран над ними проецировали изображение ночного неба. При полной изоляции от магнитного поля во время эксперимента, насекомые сохраняли нужный курс, если в поле зрения были звезды. В случае поворота неба на 180 градусов они меняли направление, а при случайном движении светил теряли ориентацию.