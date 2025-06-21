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Хью Джекман запрыгнул в машину незнакомца, чтобы сбежать от фанатов

Фото: Film4

В Нью-Йорке после показа нового шоу Sexual Misconduct of the Middle Classes актер Хью Джекман сбежал от фанатов в машину незнакомца. Об этом пишет издание TMZ.

На выходе из зала звезду окружили поклонники, которые хотели получить автограф и фото. Джекман решил поймать случайный автомобиль, чтобы скрыться от толпы. Как отмечает TMZ, внутри машины сидел обычный человек, который в ответ на вопрос Джекмана о направлении поездки ответил, что едет на Шестую авеню.

Источник: Page Six

«Это был не Uber, не Lyft и даже не каршеринг, но Хью было все равно. Он скользнул внутрь, как будто это была его собственная поездка, в то время как толпа, от которой он оторвался, стояла совершенно сбитая с толку», — пишет издание.

Певица Доджа Кэт недавно обругала фаната за объятия и поцелуй без разрешения. Парень хотел пообщаться со звездой и подарить ей футболку, но певица решила, что он нарушил ее личные границы.

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