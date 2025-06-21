В Москве появится серфинг-центр

В Москве появится всесезонный серфинг-центр, сообщают в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.
В центре обустроят термальную зону, крытый пляж, аквапарк, фитнес-центр и СПА-комплекс. Его построят на территории делового и жилого района на западе Москвы — СберСити. Строительство планируют завершить в 2028 году.
В бассейне площадью более 12 тысяч квадратных метров будет несколько зон, предназначенных для тренировок спортсменов разного уровня подготовки — профессионалов, любителей и новичков.
«Сделаем несколько зон для тренировок спортсменов разного уровня подготовки — больше 90 серферов смогут заниматься одновременно. Современные технологии позволят создавать порядка 30 типов волн каждые 8–16 секунд, а их высота сможет достигать двух метров. Проезд по самой длинной волне составит порядка 30 секунд, что позволит проводить профессиональные соревнования по серфингу», — говорится в публикации.
Более 30 бассейнов под открытым начали работать в Москве с 1 июня. Места для взрослых и детей можно бронировать заранее. В зонах отдыха установили шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Посетителям доступны пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.