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Идрис Эльба и король Великобритании создадут документальный проект для Netflix

Фото: WPA Pool/Getty Images

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «Долгая дорога к свободе» и «Три тысячи лет желаний», объединился с королем Великобритании Карлом III, чтобы выпустить документальный проект. Об этом сообщил Deadline.

Будущий фильм расскажет о благотворительной организации «The King’s Trust», которую Карл III, тогда еще принц Чарльз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.

Эльба имеет личное отношение к «The King’s Trust». Фонд некогда выделил ему грант, который позволил оплатить образование и стать профессиональным актером. Теперь артист хочет рассказать о работе организации на стриминговом сервисе Netflix.

«„The King’s Trust“ дал мне возможность, которая изменила мою жизнь. В то время, когда у меня не было ресурсов для реализации моих амбиций, они предложили мне реальную, практическую поддержку — включая финансовую помощь — которая помогла мне сделать первые шаги к продвижению по карьерной лестнице», — сказал Эльба.

Актер подчеркнул, что теперь уже его собственная организация Elba Hope Foundation создает возможности для молодых людей, «которые полны потенциала, но не имеют доступа» к образованию.

«Во всем мире миллионы людей все еще ждут, когда откроется эта единственная дверь. Этот документальный фильм о том, чтобы пролить свет на то, что возможно, когда это возможно, и почему работа The King’s Trust остается такой важной», — подчеркнул Эльба.

Съемки документальной ленты начнутся в конце июня. На Netflix фильм появится осенью 2026 года. Спродюсирует картину продакшн-компания 22 Summers, основанная Эльбой и Диеном Петтерле. Режиссером проекта будет Эшли Фрэнсис-Рой.

В число продюсеров войдут Петтерле, Джонатан Смит и Ева Омагоми. Шоураннером фильма станет Клэр Брэдбери.

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