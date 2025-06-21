Идрис Эльба и король Великобритании создадут документальный проект для Netflix

«„The King’s Trust“ дал мне возможность, которая изменила мою жизнь. В то время, когда у меня не было ресурсов для реализации моих амбиций, они предложили мне реальную, практическую поддержку — включая финансовую помощь — которая помогла мне сделать первые шаги к продвижению по карьерной лестнице», — сказал Эльба.